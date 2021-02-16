"Киев Цифровой": В КГГА поделились результатами и планами по развитию приложения

В скором времени в приложении появится возможность голосовать за проекты Общественного бюджета Киева.

Киевская городская государственная администрация подбила итоги работы за первый месяц работы сервиса "Киев Цифровой". Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

За один месяц приложение скачали более 200 тысяч пользователей, в нем зарегистрировали более 17000 машин. Всего было использовано 265 тысяч QR-билетов.

По заявлениям разработчиков, приложение по своей функциональности шире, чем у европейских аналогов в Лондоне, Париже и других городах. Приложением для покупки билетов на общественный транспорт, через приложение можно оплачивать штрафы, а также получать уведомления о ремонтных работах от коммунальных служб.

В скором времени функционал приложения должен расширится. В КГГА анонсировали возможность голосовать за проекты в рамках Общественного бюджета Киева. В приложении появится карта с наличием свободных мест на парковках, а также платить за нее онлайн. А самым амбициозным проектом, над которым работают создатели приложения — решение проблемы пробок в столице. Для этого Киев начинает сотрудничать с некой международной компанией, которая будет оптимизировать транспортные потоки при помощи компьютерного обучения.

Напомним, приложение "Киев Цифровой" пришло на замену мобильного приложения Kyiv Smart City. Изменение приложения стало неожиданным, как для жителей столицы, так и для разработчиков прошлого приложения.