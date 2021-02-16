"Київ Цифровий": У КМДА поділилися результатами та планами щодо розвитку додатка

Незабаром в додатку з'явиться можливість голосувати за проекти Громадської бюджету Києва.

Київська міська державна адміністрація підбила підсумки роботи за перший місяць роботи сервісу "Київ Цифровий". Про це повідомляє прес-служба КМДА.

За один місяць додаток завантажили понад 200 тисяч користувачів, у ньому зареєстрували понад 17000 машин. Всього було використано 265 тисяч QR-квитків.

За заявами розробників, додаток за своєю функціональністю ширше, ніж у європейських аналогів у Лондоні, Парижі та інших містах. Додатком створений для покупки квитків на громадський транспорт, а також через нього можна оплачувати штрафи або отримувати повідомлення про ремонтні роботи від комунальних служб.

Незабаром функціонал додатку повинен розширитися. У КМДА анонсували можливість голосувати за проекти у межах Громадського бюджету Києва. У додатку з'явиться карта з наявністю вільних місць на паркувальних майданчиках, а також плата за них онлайн. А найамбітнішим проектом, над яким працюють творці програми — вирішення проблеми заторів у столиці. Для цього Київ починає співпрацювати з якоюсь міжнародною компанією, яка оптимізуватиме транспортні потоки за допомогою комп'ютерного навчання.

Нагадаємо, додаток "Київ Цифровий" прийшов на заміну мобільного додатка Kyiv Smart City. Внесення змін до додатку стало несподіваним як для жителів столиці, так і для розробників минулого додатку.