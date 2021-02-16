В оккупированном Крыму заведено уже 176 уголовных дел за уклонение от службы в армии России

В январе "суды" полуострова вынесли еще 13 приговоров в отношении крымчан за отказ от службы в ВС РФ.

В январе Крымская правозащитная группа (КПГ) зафиксировала 13 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по уголовной статье "Уклонение от службы в Вооруженных силах РФ" и 13 новых приговоров, вынесенных по ней.

Это наибольшее количество подобных приговоров в течение месяца за весь период оккупации полуострова.

Два приговора вынесены в Кировском районном "суде", пять — в Ленинском районном "суде" Севастополя, по одному в Гагаринском районном "суде" Симферополя, Бахчисарайском районном "суде", в Центральном районном "суде" Симферополя, Красноперекопском районном "суде", Советском районном "суде" и Нижнегорском районном "суде".

Всего на конец января КПГ зафиксировала 176 уголовных дел за уклонение от службы в ВС РФ, которые переданы на рассмотрение в "суды" Крыма. По 168 из них уже вынесены приговоры.

КПГ также сообщила, что на конец января в заключении находятся 15 человек, которых ФСБ РФ при задержании обвинила "в подготовке диверсий, хранении оружия и шпионаже". В этих делах зафиксированы незаконные методы ведения следствия и применение пыток для получения признательных показаний, нарушение презумпции невиновности, распространение через российские СМИ "признательных" постановочных видео.

Также на конец января по обвинению в участии в батальоне им. Н. Челебиджихана лишены свободы шесть человек. Официальной причиной их преследования является то, что они не явились добровольно в силовые структуры РФ и не заявили о своем участии в "Крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана". Заявленным следствием доказательством деятельности батальона против интересов РФ является информация из СМИ о том, что целью создания батальона была деоккупация Крыма.

Крымская правозащитная группа — организация крымских правозащитников и журналистов, целью которой является содействие соблюдению и защите прав человека в Крыму путем привлечения широкого внимания к проблемам соблюдения прав человека и норм международного гуманитарного права на оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя.

Напомним, руководство российской исправительной колонии осуществляет морально-психологическое давление на заключенного севастопольца Алексея Бессарабова, осужденного в Крыму по "делу украинских диверсантов". Об этом написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. "По словам родных, его заставляют выплатить незаконный штраф в размере 300 000 рублей за счет государственной материальной помощи, оказываемой Украиной, или путем выполнения принудительных работ. После отказа Алексея это делать, шантаж и угрозы по помещению его в ШИЗО со стороны администрации колонии усилились", – сообщила она.

В апреле 2019 года подконтрольный оккупантам севастопольский "городской суд" приговорил фигурантов "дела украинских диверсантов" Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам тюрьмы в колонии строгого режима.