В окупованому Криму заведено вже 176 кримінальних справ за ухилення від служби в армії Росії

У січні "суди" півострова винесли ще 13 вироків щодо кримчан за відмову від служби в ЗС РФ.

У січні Кримська правозахисна група (КПГ) зафіксувала 13 нових кримінальних справ щодо жителів Криму за кримінальною статтею "Ухилення від служби в Збройних силах РФ" і 13 нових вироків, винесених по ній.

Це найбільша кількість подібних вироків протягом місяця за весь період окупації півострова.

Два вироки винесені в Кіровському районному "суді", п'ять — у Ленінському районному "суді" Севастополя, по одному в Гагарінському районному "суді" Сімферополя, Бахчисарая районному "суді", у Центральному районному "суді" Сімферополя, Красноперекопському районному "суді", Радянському районному "суді" і Нижньогірському районному "суді".

Усього на кінець січня КПГ зафіксувала 176 кримінальних справ за ухилення від служби в ЗС РФ, які передані на розгляд у "суди" Криму. За 168 з них вже винесено вироки.

КПГ також повідомила, що на кінець січня в ув'язненні перебувають 15 осіб, яких ФСБ РФ при затриманні звинуватила "в підготовці диверсій, зберіганні зброї і шпигунстві". У цих справах зафіксовано незаконні методи ведення слідства і застосування тортур для отримання зізнань, порушення презумпції невинуватості, поширення через російські ЗМІ "вдячних" постановочних відео.

Також на кінець січня за звинуваченням в участі в батальйоні ім. Н. Челебіджіхана позбавлені свободи шість чоловік. Офіційною причиною їхнього переслідування є те, що вони не з'явилися добровільно в силові структури РФ і не заявили про свою участь у "Кримськотатарському добровільному батальйоні імені Номана Челебіджіхана". Заявленим доказом діяльності батальйону проти інтересів РФ є інформація зі ЗМІ про те, що метою створення батальйону була деокупація Криму.

Кримська правозахисна група — організація кримських правозахисників і журналістів, метою якої є сприяння дотриманню і захисту прав людини в Криму шляхом залучення широкої уваги до проблем дотримання прав людини і норм міжнародного гуманітарного права на окупованій території АР Крим та м.Севастополя.

Нагадаємо: керівництво російської виправної колонії здійснює морально-психологічний тиск на ув'язненого севастопольця Олексія Бессарабова, засудженого в Криму у "справі українських диверсантів". Про це написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова. "За словами рідних, його змушують виплатити незаконний штраф розміром 300 000 рублів за рахунок державної матеріальної допомоги, що надається Україні, або шляхом виконання примусових робіт. Після відмови Олексія це робити, шантаж і погрози з утримання його в СІЗО з боку адміністрації колонії посилилися", — повідомила вона.

У квітні 2019 року підконтрольний окупантам севастопольський "міський суд" засудив фігурантів "справи українських диверсантів" Володимира Дудку та Олексія Бессарабова до 14 років в'язниці в колонії суворого режиму.