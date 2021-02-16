Киев сковали масштабные пробки, где лучше всего объехать ДТП (карта)

Нужно заранее построить маршрут, чтобы не застрять на дорогах украинской столицы

16 февраля в Киеве с самого утра затруднено движение автомобилей, ситуация осложняется большим количеством ДТП. Как показывает сервис Google Maps, вечером из-за массовых пробок многие улицы "окрасились" наихудшим, бордовым, цветом.

Тяжелая ситуация наблюдается на въездах в Киев, в частности со стороны Вишневого, Софиевской Борщаговки, Академгородка, Лесного массива. Застыло движение на улице Победы от станции метро "Житомирская" до "Берестейской", затор наблюдается на участке вблизи станции "Университет". Не лучше обстоят дела в Печерском, Шевченковском и Подольском районах.

[ + – ] Карта пробок в Киеве 16 февраля

Дорожные заторы образовались на улицах Богатырская, Парково-Сырецкая, Дегтяревской, проспекте Лобановского, Голосеевском проспекте. Водители попадают в пробки на всех мостах через Днепр, особенно по направлению к центру. На Левом берегу ситуация чуть лучше, однако движение затруднено на Броварском проспекте, Днепровской набережной, на участке от станции метро "Позняки" до Здолбуновской улицы.

Сильно затрудняют движения ДТП, которые произошли в районе метро "Святошин" и "Выставочный центр", два столкновения зафиксировали на улице Тараса Черновола, еще четыре — на Подоле, сообщается также об аварии на бульваре Тараса Шевченко неподалеку от станции метро "Театральная".

Относительно спокойно пока можно проехать по улице Борщаговской и проспекте победы в районе станции метро "Политехнический институт", в Соломенском районе пробок можно избежать на Уманской и Єреванской улицах. На Левом берегу пока спокойная обстановка на Дарницком шоссе.

Ранее, примерно две недели назад, в Киев пришла суровая зима с метелями и снегопадами и показала, что коммунальщики не готовы к таким погодным условиям. Предприятия вывели на дороги большое количество снегоуборочной техники, однако сугробы упрямо не желают уменьшаться.

Согласно сайту Киевской горадминистрации, за последние сутки из столицы вывезли 16 тонн снега, при этом дороги очищают и обрабатывают средствами от гололеда 437 единиц спецтехники и 71 бригада сотрудников, которые убирают вручную.