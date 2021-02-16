Київ скували масштабні затори, де найкраще об'їхати ДТП (карта)

Потрібно заздалегідь побудувати маршрут, щоб не застрягти на дорогах української столиці

16 лютого в Києві із самого ранку ускладнено рух автомобілів, ситуація ускладнюється великою кількістю ДТП. Як показує сервіс Google Maps, увечері через масові затори багато вулиць "забарвилися" найгіршим, бордовим, кольором.

Важка ситуація спостерігається на в'їздах до Києва, зокрема з боку Вишневого, Софіївської Борщагівки, Академмістечка, Лісового масиву. Застиг рух на вулиці Перемоги від станції метро "Житомирська" до "Берестейської", затор спостерігається на ділянці поблизу станції "Університет". Не краще в Печерському, Шевченківському та Подільському районах.

[ + – ] Карта заторів у Києві 16 лютого

Дорожні затори утворилися на вулицях Богатирській, Парково-Сирецькій, Дегтярівській, проспекті Лобановського, Голосіївському проспекті. Водії потрапляють у затори на всіх мостах через Дніпро, особливо в напрямку до центру. На Лівому березі ситуація трохи краща, проте рух ускладнений на Броварському проспекті, Дніпровській набережній, на ділянці від станції метро "Позняки" до Здолбунівської вулиці.

Сильно ускладнюють рух ДТП, які сталися в районі метро "Святошин" і "Виставковий центр", два зіткнення зафіксували на вулиці Тараса Чорновола, ще чотири — на Подолі, повідомляється також про аварію на бульварі Тараса Шевченка неподалік від станції метро "Театральна".

Відносно спокійно поки можна проїхати вулицею Борщагівською і проспекті перемоги в районі станції метро "Політехнічний інститут", у Солом'янському районі заторів можна уникнути на Уманській і Єреванській вулицях. На Лівому березі поки спокійна обстановка на Дарницькому шосе.

Раніше, приблизно два тижні тому, до Києва прийшла сувора зима з хуртовинами і снігопадами і показала, що комунальники не готові до таких погодних умов. Підприємства вивели на дороги велику кількість снігоприбиральної техніки, однак замети вперто не бажають зменшуватися.

Згідно із сайтом Київської міськадміністрації, за останню добу зі столиці вивезли 16 тонн снігу, при цьому дороги очищають і обробляють засобами від ожеледиці 437 одиниць спецтехніки і 71 бригада співробітників, які прибирають вручну.