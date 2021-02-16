Водительские права в приложении "Дія" приравняли к бумажным: детали решения

Кроме удостоверения, любой водитель сможет показать на смартфоне регистрацию автомобиля и страховку

Верховная Рада приравняла бумажные и электронные водительские удостоверения в Украине. Соответствующее положение содержится в законопроекте №2695 об изменениях в правила дорожного движения, который народные депутаты приняли во втором чтении 16 февраля.

Совсем скоро украинские водители перестанут бояться забыть дома обычные права — достаточно иметь при себе смартфон с установленным приложением "Дія". Когда изменения вступят в силу, гражданин сможет показать свои водительские права в цифровом виде, а правоохранители не смогут ничего сказать против. Помимо удостоверения, законную силу получат электронные свидетельства о регистрации транспортных средств и договора об обязательном страховании (ОСАГО).

Закон вступит в силу c момента его опубликования в официальной газете Верховной Рады. Ранее юридическая сила таких нововведений документов определялась соответствующим постановлением Кабмина.

Ранее стало известно, что законопроект №2695 также предусматривает ужесточения наказаний за нарушение ПДД. Так водителям, пойманным за рулем в нетрезвом виде, придется заплатить штраф от 17 до 51 тысячи гривен (пока он составляет 10 200 гривен). Превышение скорости обойдется нарушителям в 3,4 тысячи гривен. Если водитель превысит скорость в населенных пунктах менее, чем на 50 км/ч выше нормы, то будет вынужден заплатить 340 гривен, если же превышение будет больше 50 км/ч — штраф возрастает до 3,4 тысячи гривен. Такую же сумму потребуют за бегство с места ДТП и отсутствие водительских прав. Граждане, которые рискнут сесть за руль после лишения прав, могут нарваться на штраф в 20,4 тысячи гривен. Пешеходов же начнут штрафовать на сумму до 255 гривен за переход проезжей части в неположенном месте.

Законопроект увеличивает минимальные штрафные санкции до 510 гривен за такие нарушения ПДД:

Езда без пристегнутого ремня

Езда без шлема на мотоцикле

Неосвещенный номерной знак

Разговор по телефону во время езды без гарнитуры

Нарушение правил проезда перекрестков, проезд на красный, неправильный обгон и проезд остановок.

Стоит отметить, что нардепы поддержали поправку о безосновательной остановке транспортных средств со стороны полицейских. Когда законопроект вступит в силу, проверка водителей на предмет алкогольного опьянения больше не будет уважительной причиной.