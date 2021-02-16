Водійські права в додатку "Дія" прирівняли до паперових: деталі рішення

Крім посвідчення, будь-який водій зможе показати на смартфоні реєстрацію автомобіля та страхування

Верховна Рада прирівняла паперові та електронні водійські посвідчення в Україні. Відповідне положення міститься в законопроекті №2695 про зміни в правилах дорожнього руху, який народні депутати ухвалили в другому читанні 16 лютого.

Зовсім скоро українські водії перестануть боятися забути вдома звичайні права — досить мати при собі смартфон з встановленим додатком "Дія". Коли зміни вступлять у силу, громадянин зможе показати свої водійські права в цифровому вигляді, а правоохоронці не зможуть нічого сказати проти. Крім посвідчення, законну силу отримають електронні свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та договору про обов'язкове страхування (ОСАГВ).

Закон вступить у силу з моменту його опублікування в офіційній газеті Верховної Ради. Раніше юридична сила таких нововведень документів визначалася відповідною постановою Кабміну.

Раніше стало відомо, що законопроект №2695 також передбачає посилення покарань за порушення правил дорожнього руху. Так, водіям, спійманим за кермом у нетверезому вигляді, доведеться заплатити штраф від 17 до 51 тисячі гривень (поки він становить 10 200 гривень). Перевищення швидкості обійдеться порушникам у 3,4 тисячі гривень. Якщо водій перевищить швидкість у населених пунктах менш, ніж на 50 км/год вище норми, то буде змушений заплатити 340 гривень, якщо ж перевищення буде понад 50 км/год — штраф зростає до 3,4 тисячі гривень. Таку ж суму зажадають за втечу з місця ДТП і відсутність водійських прав. Громадяни, які ризикнуть сісти за кермо після позбавлення прав, можуть нарватися на штраф у 20,4 тисячі гривень. Пішоходів же почнуть штрафувати на суму до 255 гривень за перехід проїжджої частини в недозволеному місці.

Законопроект збільшує мінімальні штрафні санкції до 510 гривень за такі порушення ПДР:

Їзда без пристебнутого ременя

Їзда без шолома на мотоциклі

Неосвітлений номерний знак

Розмова по телефону під час їзди без гарнітури

Порушення правил проїзду перехресть, проїзд на червоний, неправильний обгін і проїзд зупинок.

Варто зазначити, що нардепи підтримали поправку про безпідставну зупинку транспортних засобів з боку поліцейських. Коли законопроект вступить у силу, перевірка водіїв на предмет алкогольного сп'яніння більше не буде поважною причиною.