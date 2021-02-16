В Украине повысят штрафы за нарушение ПДД: подробности

Ужесточается ответственность за езду в нетрезвом виде, превышение скорости, езду без шлема, ремня безопасности и за ряд других нарушений.

Народные депутаты во втором чтении поддержали законопроект №2695, который повышает штрафы за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

За соответствующий законопроект проголосовало 325 народных депутатов, голоса дали все фракции в парламенте.

Теперь за езду в нетрезвом виде штраф будет от 17 до 51 тысячи гривен, сейчас такой штраф составляет 10,2 тысячи гривен. За превышение скорости — 3,4 тысячи гривен, за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч штраф будет 3400 гривен. При этом если превышение составит до 50 км/ч, то штраф составит 340 гривен.

Законопроект также предполагает повышение суммы минимального штрафа до 510 гривен в следующих категориях:

Езда без пристегнутого ремня

Езда без шлема на мотоцикле

Неосвещенный номерной знак

Разговор по телефону во время езды без гарнитуры

Нарушение правил проезда перекрестков, проезд на красный, неправильный обгон и проезд остановок.

При этом, нардепы поддержали правку, которая запрещает полицейским безосновательно останавливать водителей на предмет проверки на алкогольное опьянение.

Если при ДТП его участник или участники сбегают, то штраф будет теперь 3400 гривен. На данный момент такой штраф составляет 255 гривен.

За езду без прав введут штраф в 425 гривен, если у водителя нет вовсе прав — 3400 гривен штрафа. Водители, которые будут ездить после лишения прав, будут рисковать получить 20,4 тысячи гривен штрафа.

Также усилится ответственность у пешеходов. За переход в неположенном месте штраф увеличили до 255 гривен.

Напомним, в МВД показали, как "Фантомы" будут ловить нарушителей ПДД. По словам министра Федорова, уведомления о штрафах за ПДД будут приходить в "Дію" мгновенно.