В Україні підвищать штрафи за порушення ПДР: подробиці

Посилюється відповідальність за кермування в нетверезому стані, перевищення швидкості, їзду без шолома, ременя безпеки і за низку інших порушень.

Народні депутати у другому читанні підтримали законопроект №2695, який підвищує штрафи за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

За відповідний законопроект проголосували 325 народних депутатів, голоси дали всі фракції в парламенті.

Тепер за кермування в нетверезому стані штраф буде від 17 до 51 тисячі гривень, зараз такий штраф становить 10,2 тисяч гривень. За перевищення швидкості — 3,4 тисячі гривень, за перевищення швидкості в населених пунктах більш ніж на 50 км/год штраф буде 3 400 гривень. При цьому якщо перевищення складе до 50 км/год, то штраф становитиме 340 гривень.

Законопроект також передбачає підвищення суми мінімального штрафу до 510 гривень в наступних категоріях:

Їзда без пристебнутого ременя;

Їзда без шолома на мотоциклі;

Неосвітлений номерний знак;

Розмова по телефону під час їзди без гарнітури;

Порушення правил проїзду перехресть, проїзд на червоний, неправильний обгін і проїзд зупинок.

Водночас, нардепи підтримали правку, яка забороняє поліцейським безпідставно зупиняти водіїв на предмет перевірки на алкогольне сп'яніння.

Якщо під час ДТП його учасник або учасники залишають місце скоєння злочину, то штраф буде тепер 3 400 гривень. Наразі такий штраф становить 255 гривень.

За їзду без прав введуть штраф у 425 гривень, якщо у водія немає зовсім прав — 3 400 гривень штрафу. Водії, які їздитимуть після позбавлення прав, ризикуватимуть отримати 20,4 тисячі гривень штрафу.

Також посилиться відповідальність у пішоходів. За перехід в недозволеному місці штраф збільшили до 255 гривень.

Нагадаємо, в МВС показали, як "Фантоми" ловитимуть порушників ПДР. За словами міністра Федорова, повідомлення про штрафи за ПДР приходитиме в "Дію" миттєво.