В МВД показали, как "Фантомы" будут ловить нарушителей ПДД (видео)

В патрульной полиции объяснили принцип работы таких автомобилей

В последнее время в Украине появилось много слухов и домыслов касаемо автомобилей "Фантом" и принципа их работы.

Пресс-служба МВД Украины обнародовала подробные разъяснения заместителя начальника департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Алексея Билошицкого по этому вопросу.

По его словам, практика зарубежных стран, имеющих передовой опыт в безопасности дорожного движения, доказывает, что подход к контролю за правонарушениями, особенно соблюдению скоростного режима, должен быть комплексным и состоять из автоматической фиксации нарушений ПДД и их фиксации с помощью приборов контроля скорости непосредственно полицейскими на дороге.

Кроме того, используются полицейские автомобили без видимых опознавательных знаков, которые могут измерять скорость других автомобилей непосредственно в движении.

"Автомобили "Фантом" имеют, прежде всего, превентивную функцию. Их цель – предотвратить правонарушения и возможные негативные последствия на дороге, а не привлечь к ответственности как можно большее количество водителей. Само наличие этих автомобилей на дороге и понимание водителей, что такой автомобиль может так же двигаться в потоке транспорта, дисциплинирует водителей соблюдать ПДД", – разъяснил Билошицкий.

Также представитель МВД рассказал о принципе работы таких автомобилей.

"Специальный комплекс, вмонтированный в "Фантом", настроен на сканирование правонарушений во время движения самого "Фантома". Правонарушение фиксируются как по направлению движения "Фантома", так и во встречном направлении. В случае фиксации нарушения, включаются специальные сигналы синего и красного цвета и автомобиль нарушителя останавливается. Полицейские, которые несут службу в "Фантомах", одеты в форменную одежду", – проинформировал Алексей Билошицкий, предложивший посмотреть на видео, как это происходит на практике.

[ + – ] Сообщение пресс-службы МВД

Напомним, в сентябре прошлого года МВД заявило о планах установки на полицейские автомобили новых устройств для соблюдения порядка на дорогах. Автомобили полиции планировали оборудовать приборами для фиксации нарушения скорости движения машин.

В декабре 2020 года появилась информация, что в Нацполицию Украины передали 4 "Фантома", которые, позволят патрульным фиксировать превышение скорости прямо в движении.