У МВС показали, як "Фантоми" ловитимуть порушників ПДР (відео)

У патрульній поліції пояснили принцип роботи таких автомобілів.

Останнім часом в Україні з'явилося багато чуток і домислів стосовно автомобілів "Фантом" і принципу їх роботи.

Прес-служба МВС України оприлюднила детальні роз'яснення заступника начальника департаменту патрульної поліції Нацполіції України Олексія Білошицького з цього питання.

За його словами, практика зарубіжних країн, які мають передовий досвід у безпеці дорожнього руху, доводить, що підхід до контролю за правопорушеннями, особливо дотримання швидкісного режиму, повинен бути комплексним і складатися з автоматичної фіксації порушень ПДР та їх фіксації за допомогою приладів контролю швидкості безпосередньо поліцейськими на дорозі.

Крім того, використовуються поліцейські автомобілі без видимих розпізнавальних знаків, які можуть вимірювати швидкість інших автомобілів безпосередньо в русі.

"Автомобілі "Фантом" мають, перш за все, превентивну функцію. Їх мета — запобігти правопорушенням і можливим негативним наслідкам на дорозі, а не притягнути до відповідальності як можна більшу кількість водіїв. Саме наявність цих автомобілів на дорозі та розуміння водіїв, що такий автомобіль може так само рухатися в потоці транспорту, дисциплінує водіїв дотримуватися правил дорожнього руху", — роз'яснив Білошицький.

Також представник МВС розповів про принцип роботи таких автомобілів.

"Спеціальний комплекс, вмонтований у "Фантом", налаштований на сканування правопорушень під час руху власне "Фантома". Правопорушення фіксуються як у напрямку руху "Фантома", так і в зустрічному напрямку. У разі фіксації порушення, вмикаються спеціальні сигнали синього і червоного кольору та автомобіль порушника зупиняється. Поліцейські, які несуть службу у "Фантомі", одягнені у формений одяг", — поінформував Олексій Білошицький, який запропонував подивитися на відео, як це відбувається на практиці.

[ + – ] Повідомлення прес-служби МВС

Нагадаємо, у вересні минулого року МВС заявило про плани установки на поліцейські автомобілі нових пристроїв для дотримання порядку на дорогах. Автомобілі поліції планували обладнати приладами для фіксації порушення швидкості руху машин.

У грудні 2020 року з'явилася інформація, що в Нацполіцію України передали 4 "Фантоми", які, дозволять патрульним фіксувати перевищення швидкості прямо в русі.