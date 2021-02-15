Уведомления о штрафах за нарушение ПДД будут приходить в "Дію" мгновенно, – глава Минцифры

Михаил Федоров заявил, что уведомления начнут приходить мгновенно уже начиная с апреля. Министр также рассказал о том, как решаются остальные проблемы сервиса.

В скором времени приложение "Дія" будет мгновенно уведомлять автомобилистов о начислении штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал в интервью Фокусу.

"Штрафы приходят отлично, просто приходят позже, чем в банковские приложения. Потому что банки платят за эту функцию, вот там и срабатывает моментально, а мы делаем все бесплатно. Но мы этот вопрос решили: с апреля штрафы будут приходить моментально, как в банковских приложениях", – заявил Федоров.

Глава ведомства отметил, что знает обо всех недоработках сервиса "Дія" – в частности, о том, что не у всех водителей отображаются удостоверения. По его словам, это связано с тем, что реестр создали в 2013 году

"До этого были лишь компилированные базы, которые передавали на флешках и вносили в реестр. Те, кто сейчас получают права, могут быть уверены в том, что все у них будет хорошо работать", – заверил министр.

По его словам, изначально в реестре водителей было 1,5 миллиона имен с данными, а теперь там уже 8 миллионов.

Комментируя ситуацию, при которой людям нередко приходят штрафы по старым адресам после того, как те меняют место прописки, Федоров заявил следующее: "Проблема в том, что документы ЦНАП [Центр надання адміністративних послуг] отправляет голубями и в бумажном виде. В декабре 2020-го мы приняли постановление Кабмина, согласно которому с 1 апреля 2021 года все службы городов Украины между собой (и внутри городов) должны обмениваться информацией только в электронном виде. При этом должна быть разработана КСЗИ [комплексная система защиты информации], должен использоваться API [интерфейс программирования приложений]. Мы уже раздали всем местным советам информацию о том, как вести реестр на базе Госмиграционной службы в электронном виде. Соответственно, появится возможность создавать электронную прописку".

Глава Минцифры добавил, что украинцам больше не понадобится бумажный документ, ведь каждый чиновник сможет увидеть данные и прописку в электронном виде.

"Кстати, мы сейчас вносим в Раду законопроект, которым уберем штамп из паспортов", – заключил Федоров.

Напомним, в этом же интервью Михаил Федоров рассказал, как в Украине будет проходить первое электронное голосование, которое запланировано уже на выборах президента в 2024 году.

Также он рассказал о том, что обыски на IT-компаниях с изъятием серверов останутся в прошлом.