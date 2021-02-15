Повідомлення про штрафи за порушення ПДР будуть приходити в "Дію" миттєво, — голова Мінцифри

Михайло Федоров заявив, що повідомлення почнуть приходити миттєво вже з квітня. Міністр також розповів про те, як вирішуються інші проблеми сервісу.

Незабаром додаток "Дія" буде миттєво повідомляти автомобілістів про нарахування штрафів за порушення правил дорожнього руху. Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів в інтерв'ю Фокусу.

"Штрафи приходять відразу, просто приходять пізніше, ніж у банківські програми. Тому що банки платять за цю функцію, ось там і спрацьовує моментально, а ми робимо все безкоштовно. Але ми це питання вирішили: з квітня штрафи будуть приходити моментально, як у банківських додатках", — заявив Федоров.

Голова відомства зазначив, що знає про всі недоробки сервісу "Дія" — зокрема, про те, що не у всіх водіїв відображаються посвідчення. За його словами, це пов'язано з тим, що реєстр створили у 2013 році

"До цього були лише компілювальні бази, які передавали на флешках і вносили до реєстру. Ті, хто зараз отримує права, можуть бути впевнені в тому, що все в них буде добре працювати", — запевнив міністр.

За його словами, спочатку в реєстрі водіїв було 1,5 мільйона імен з даними, а тепер там уже 8 мільйонів.

Коментуючи ситуацію, у якій людям нерідко приходять штрафи за старими адресами після того, як ті змінюють місце прописки, Федоров заявив таке: "Проблема в тому, що документи ЦНАП [Центр надання адміністративних послуг] відправляє голубами і в паперовому вигляді. У грудні 2020-го ми прийняли постанову Кабміну, згідно з якою з 1 квітня 2021 року всі служби міст України між собою (і всередині міст) повинні обмінюватися інформацією тільки в електронному вигляді. При цьому повинна бути розроблена КСЗІ [комплексна система захисту інформації], повинен використовуватися API [інтерфейс програмування додатків]. Ми вже роздали всім місцевим радам інформацію про те, як вести реєстр на базі Держміграційної служби в електронному вигляді. Відповідно з'явиться можливість створювати електронну прописку".

Голова Мінцифри додав, що українцям більше не знадобиться паперовий документ, адже кожен чиновник зможе побачити дані і прописку в електронному вигляді.

"До речі, ми зараз вносимо в Раду законопроект, яким приберемо штамп з паспортів", — підсумував Федоров.

Нагадаємо: у цьому ж інтерв'ю Михайло Федоров розповів, як в Україні буде проходити перше електронне голосування, яке заплановане вже на виборах президента у 2024 році.

Також він розповів про те, що обшуки на IT-компаніях з вилученням серверів залишаться в минулому.