Депутаты поддержали законопроект, который возвращает процедуру заочного осуждения

Процедура заочного судебного преследования в Украине была введена в 2014 году, но с 2018 года ее применение стало фактически невозможным.

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 2164 об упрощении процедур специального предварительного расследования и заочного осуждения людей, совершивших преступления и скрывающихся от правосудия за пределами Украины.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в действующем Уголовном процессуальном кодексе (УПК) специальное досудебное расследование привязано к объявлению человека в международный розыск. Это делает органы предварительного расследования и прокурора зависимым от того, выставит ли Интерпол так называемую "красную карточку". Если такой розыск не объявлен, то суды обычно отказывают в разрешении заочного расследования, поэтому невозможно доказать вину и привлечь к ответственности лиц, скрывающихся за рубежом.

Новый законопроект предлагает определить два основания для объявления подозреваемого в розыск:

если его местонахождение неизвестно;

если подозреваемый уклоняется от явки по вызову при условии его надлежащего уведомления о таком вызове и существуют обоснованные основания полагать, что он находится в другой стране или на временно оккупированных территориях.

Он также предусматривает возможность рассмотрения ходатайства об аресте подозреваемого при наличии постановления о его розыске на основании вышеприведенных причин.

Напомним, украинские правоохранители получили право вести специальное (заочное) досудебное и судебное расследование осенью 2014 года. После бегства Виктора Януковича и его окружения, а также в связи с началом российской агрессии правительство решило разработать специальный механизм, чтобы достать скрывающихся за границей фигурантов уголовных дел.

Тогдашний министр юстиции Павел Петренко заявил, что этот закон позволит осудить Януковича в течение "нескольких месяцев". Но только в январе 2020 года суд заочно приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы за госизмену. Этот приговор пока не вступил в законную силу.

За шесть лет вынесено всего около 100 заочных приговоров боевикам "ЛНР" и "ДНР", крымским судьям и российским чиновникам, причастным к оккупации Крыма.

Так, Печерский районный суд Киева дал разрешение Главной военной прокуратуре на осуществление специального досудебного расследования в отношении советника президента Российской Федерации Сергея Глазьева. Генеральная прокуратура начала процедуру заочного осуждения в отношении гражданина Украины, так называемого министра обороны "ДНР".

Дел могло бы быть намного больше, но УПК гласит, что ключевым условием для заочного процесса должно быть объявление фигуранта дела в международный розыск. Но четкого определения понятия такого розыска нет, поэтому судьи трактуют его по-разному. В частности, многие требуют наличия решения Интерпола. Но тот отказывается помогать Украине искать экс-чиновников, связанных с преступлениями во время Евромайдана и российской агрессией на Донбассе и в Крыму.

Политики пытались несколько раз исправить допущенную в законодательстве оплошность. Верховная Рада дважды вводила временную возможность вести спецрасследования в отношении лиц, которые скрываются от следствия, но не объявлены в международный розыск. Но она утратила силу с началом работы Госбюро расследования в ноябре 2018 года.

Дела, начатые по "временным" положениям, остановлены. Прокуроры пытаются их продолжать, прибегая к процессуальным хитростям, но все это довольно сложно.

Для исправления ситуации нужны законодательные изменения. Парламент предыдущего созыва отказался принимать соответствующий законопроект. Законопроект № 2164 был внесен в новую Раду еще в сентябре 2019 года, но почти полтора года пролежал без движения.

Глава правоохранительного комитета ВР Денис Монастырский назвал основную причину такого промедления – "опасения, в том числе, наших коллег депутатов, что этот заочный механизм может завтра быть использован против них".