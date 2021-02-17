Кабмин разрешил обменивать и продлять водительские права через портал "Дія"

Для получения нового удостоверения по-прежнему нужно предъявлять медицинскую справку.

Кабинет министров разрешил официально заказывать или восстанавливать водительские удостоверения онлайн. Такое постановление чиновники приняли во время заседания правительства 17 февраля. Услуга будет доступна только в апреле 2021 года.

Документ вносит изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска к управлению транспортом. Согласно постановлению, украинцы смогут заказать услугу обмена или выпуска водительских прав на Едином государственном интернет-портале "Дія", оплата также будет осуществляться в онлайн-режиме. Уже готовое удостоверение потом отобразится в официальном мобильном приложении. Стоит отметить, что сейчас такая онлайн-услуга доступна лишь в электронном кабинете водителя.

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время заседания подчеркнул, что нововведения не отменяют требование о предоставлении медицинской справки для получения водительского удостоверения. По его словам, гражданам придется показывать документ уже перед тем, как забрать готовые права.

"Кроме того, еще одним решением мы предлагаем ввести регистрацию новых авто прямо в автосалонах, чтобы люди сразу могли получить и номерные знаки, и техпаспорт", — сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль на своем Телеграм-канале. - "Украина продолжает внедрять новейшие цифровые подходы в сфере предоставления государственных услуг. Попутно приветствую решение Верховной Рады, которая вчера поддержала закон, приравнял электронное водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспорта в бумажных документов".

Ранее Верховная Рада приняла законопроект, который признал электронные водительские удостоверения наравне с бумажными. Когда он вступит в силу, любой водитель сможет показать свои права полицейским прямо на смартфоне, открыв приложение "Дія". Помимо удостоверения, законную силу получат электронные свидетельства о регистрации транспортных средств и договора об обязательном страховании (ОСАГО). Нововведения начнут действовать с момента публикация закона в парламентском издании.