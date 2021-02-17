Кабмін дозволив обмінювати і продовжувати водійські права через портал "Дія"

Для отримання нового посвідчення як і раніше потрібно пред'являти медичну довідку.

Кабінет міністрів дозволив офіційно замовляти або відновлювати водійські посвідчення онлайн. Таку постанову чиновники прийняли під час засідання уряду 17 лютого. Послуга буде доступна тільки у квітні 2021 року.

Документ вносить зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску до керування транспортом. Згідно з постановою, українці зможуть замовити послугу обміну або випуску водійських прав на Єдиному державному інтернет-порталі "Дія", оплата також здійснюватиметься в онлайн-режимі. Уже готове посвідчення потім відобразиться в офіційному мобільному додатку. Варто відзначити, що зараз така онлайн-послуга доступна лише в електронному кабінеті водія.

Віце-прем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час засідання наголосив, що нововведення не скасовують вимогу про надання медичної довідки для отримання водійського посвідчення. За його словами, громадянам доведеться показувати документ вже перед тим, як забрати готові права.

"Крім того, ще одним рішенням ми пропонуємо ввести реєстрацію нових авто прямо в автосалонах, щоб люди відразу могли отримати і номерні знаки, і техпаспорт", — повідомив голова Кабміну Денис Шмигаль на своєму телеграм-каналі. — "Україна продовжує впроваджувати новітні цифрові підходи в сфері надання державних послуг. Попутно вітаю рішення Верховної Ради, яка вчора підтримала закон, який прирівняв електронне посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспорту з паперовими документами".

Раніше Верховна Рада прийняла законопроект, який визнав електронні водійські посвідчення нарівні з паперовими. Коли він вступить в силу, будь-який водій зможе показати свої права поліцейським прямо на смартфоні, відкривши додаток "Дія". Крім посвідчення, законну силу отримають електронні свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та договору про обов'язкове страхування (ОСАГО). Нововведення почнуть діяти з моменту публікації закону у парламентському виданні.