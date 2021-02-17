Ультрас в Житомире вышли на акцию с требованием закончить 15-летний ремонт стадиона (фото)

Футбольные фанаты требовали завершить реконструкцию стадиона клуба "Полесье", на который выделили уже 167 млн грн.

В Житомире фанаты футбольного клуба "Полесье" под зданием облгосадминистрации устроили акцию с требованием закончить реконструкцию стадиона, которая длится уже 15 лет. Об этом рассказывает "Укринформ".

"Мы пришли сюда, чтобы напомнить о ситуации с центральным стадионом, ведь нам много обещали, что "Полесье" будет играть дома. Мы поддерживаем свою команду и постоянно ездим за ней по всем городам Украины, но не можем посмотреть футбол дома. Это нонсенс, когда стадион реконструируют 15 лет, выделяя на него более 160 млн грн", — рассказал Константин Суский, организатор акции "Где наш стадион?".

Он отметил, что они также составили список вопросов и требований к руководству Житомирской облгосадминистрации, который якобы передали лично в руке Виталию Бунечку, главе местной ОГА.

Позже к участникам акции вышел сам Бунечко, который заявил, что стадион "Полесье" достроят, а первая игра там может состояться уже в марте этого года.

"Хочу вам сообщить, что ГАСК нам вернула документы для уточнения. Перед встречей с вами состоялось совещание, где были определены четкие сроки. Уточненный проект представят на экспертизу 25 февраля. Уверен, что мы сможем ее пройти до 5 марта, а потом повторно подадим документы в ГАСК. Имею огромную надежду, что до середины марта будет введена первая очередь стадиона, которая позволит футбольному клубу "Полесье" принимать домашние матчи", — рассказал Бунечко.

Он отметил, что на реконструкцию стадиона выделили уже 167 млн грн.

После общения с главой ОГА ультрас запалили файеры и развернули плакат со словами "Полесье — величие города".

[ + – ] Ультрас в Житомире требуют закончить ремонт стадиона клуба "Полесье" Фото: Ирина Чирица / "Укринформ"

По информации "Укринформа", ранее Бученко заявлял, что первую очередь стадиона введут в эксплуатацию в ноябре 2020 года.

Отметим, житомирский клуб "Полесье" выступает в Первой футбольной лиге Украины. За 14 матчей текущего сезона они заработали 19 баллов, оказавшись на 10 месте в турнирной таблице.

Напомним, осенью прошлого года ультрас черниговской "Десны" бросили в мусорный бак и разбили голову директору стадиона имени Гагарина, на котором поводит домашние игры местный футбольный клуб. Причиной для их беспокойства стал тот факт, что "за время его правления стадион был доведен до ужасного состояния".