Ультрас в Житомирі вийшли на акцію з вимогою закінчити 15-річний ремонт стадіону (фото)

Футбольні фанати вимагали завершити реконструкцію стадіону клубу "Полісся", на який виділили вже 167 млн грн.

У Житомирі фанати футбольного клубу "Полісся" під будівлею облдержадміністрації влаштували акцію з вимогою закінчити реконструкцію стадіону, яка триває вже 15 років. Про це розповідає "Укрінформ".

"Ми прийшли сюди, щоб нагадати про ситуацію з центральним стадіоном, адже нам багато разів обіцяли, що "Полісся" гратиме вдома. Ми підтримуємо свою команду і постійно їздимо за нею по всіх містах України, але не можемо подивитися футбол вдома. Це нонсенс, коли стадіон реконструюють 15 років, виділяючи на нього понад 160 млн грн", — розповів Костянтин Суський, організатор акції "Де наш стадіон?".

Він зазначив, що вони також склали список питань і вимог до керівництва Житомирської обласної державної адміністрації, який нібито передали особисто в руки Віталію Бунечку, голові місцевої ОДА.

Пізніше до учасників акції вийшов сам Бунечко, який заявив, що стадіон "Полісся" добудують, а перша гра там може відбутися вже у березні цього року.

"Хочу вам повідомити, що ДАБІ нам повернула документи для уточнення. Перед зустріччю з вами відбулася нарада, де були визначені чіткі терміни. Уточнений проект представлять на експертизу 25 лютого. Упевнений, що ми зможемо її пройти до 5 березня, а потім повторно подамо документи в ДАБІ. Маю величезну надію, що до середини березня введуть першу чергу стадіону, яка дозволить футбольному клубу "Полісся" приймати домашні матчі", — розповів Бунечко.

Він зазначив, що на реконструкцію стадіону виділили вже 167 млн грн.

Після спілкування з головою ОДА ультрас запалили фаєри і розгорнули плакат зі словами "Полісся — велич міста".

[ + – ] Ультрас в Житомирі вимагають закінчити ремонт стадіону клубу "Полісся" Фото: Ірина Чириця / "Укринформ"

За інформацією "Укрінформу", раніше Бунечко заявляв, що першу чергу стадіону введуть в експлуатацію у листопаді 2020 року.

Зазначимо, житомирський клуб "Полісся" виступає в Першій футбольній лізі України. За 14 матчів поточного сезону вони заробили 19 балів, опинившись на 10 місці в турнірній таблиці.

Нагадаємо, восени минулого року ультрас чернігівської "Десни" кинули в сміттєвий бак і розбили голову директору стадіону імені Гагаріна, на якому поводить домашні ігри місцевий футбольний клуб. Причиною для їх занепокоєння став той факт, що "за час його правління стадіон довели до жахливого стану".