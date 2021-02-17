Мороз в -29: Черкассы стали самым холодным городом центральной Европы

Предыдущий рекорд в -27,5 держался два десятка лет — с 2003 года.

В ночь на 17 февраля Черкассы стали самым холодным городом в центральной Европе. Температура воздуха достигла -29 градусов. Об этом сообщил глава Черкасского областного центра гидрометеорологии Виталий Постригань в Facebook.

По его словам, над восточной частью Черкасской области произошло соединение очага холода с востока и выхолаживающего действия антициклона с запада на фоне малооблачной погоды.

Постригань говорит, что был обновлен предыдущий рекорд минимальной температуры -27,5, который держался с 2003 года.

Морозы в городе несколько ослабнут: ночью-12,-17, местами -22,-24, днем -5,-10, но это кратковременное повышение температуры.

Напомним, первое ощутимое потепление придет в Украину уже в конце февраля, однако оно будет непродолжительным. По словам заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазиры Мартазиновой, март удивит украинцев снегом и морозами.

"Экстремальными", по прогнозу специалиста, станут апрель и май: в эти месяцы в Украине ожидается большое количество осадков в виде дождей.