Мороз -29: Черкаси стали найхолоднішим містом центральної Європи

Попередній рекорд -27,5 тримався два десятки років — з 2003 року.

У ніч на 17 лютого Черкаси стали найхолоднішим містом у центральній Європі. Температура повітря досягла -29 градусів. Про це повідомив голова Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань у Facebook.

За його словами, над східною частиною Черкаської області відбулося з'єднання вогнища холоду зі сходу і холодної дії антициклону із заходу на фоні малохмарної погоди.

Постригань каже, що був оновлений попередній рекорд мінімальної температури -27,5, який тримався з 2003 року.

Морози в місті трохи ослабнуть: уночі -12, -17, місцями -22, -24, удень -5, -10, але це короткочасне підвищення температури.

Нагадаємо: перше відчутне потепління прийде в Україну вже наприкінці лютого, однак воно буде нетривалим. За словами завідуючої відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіри Мартазінової, березень здивує українців снігом і морозами.

"Екстремальними", за прогнозом фахівця, стануть квітень і травень: у ці місяці в Україні очікується велика кількість опадів у вигляді дощів.