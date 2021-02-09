Климатолог предупредил украинцев об "экстремальной" погоде весной

Украину в апреле и мае "затопит" обильными осадками

Первое ощутимое потепление придет в Украину уже в конце февраля, однако оно будет непродолжительным.

По словам заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазиры Мартазиновой, март удивит украинцев снегом и морозами, передает Украина 24.

"Экстремальными", по прогнозу специалиста, станут апрель и май: в эти месяцы в Украине ожидается большое количество осадков в виде дождей.

"Это в пределах трех-четырех дней закончится и должны появиться теплые воздушные массы, но кратковременные. Но уже таких похолоданий не будет, как сейчас. Февраль очень разный: первая половина холодная и снежная, во второй появится кратковременная "весна". Экстремальные осадки в апреле-мае надо ждать", – предупредила Вазира Мартазинова.

Напомним, во вторник, 9 февраля синоптики предупредили, что суровая зимняя погода в Украине сохранится в ближайшие две недели.

А в понедельник, 8 февраля в Киеве из-за непогоды приспустили самый большой флаг Украины.

На север Германии обрушились обильные снегопады, спровоцировавшие транспортный коллапс на дорогах и ограничение движения. В регионах Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Саксония-Анхальт и Тюрингия толщина снега составляет от 15 до 40 сантиметров, а снежные заносы – выше метра.

Фокус писал, что эксперт по транспортным инновациям из Министерства инфраструктуры Марина Кытина 8 февраля пожаловалась на то, что ее электромобиль Nissan Leaf не "завелся" в морозную погоду.