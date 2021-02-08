На Германию обрушилась снежная буря: отменяют матчи Бундеслиги и занятия в школах (фото, видео)

В понедельник, 8 февраля, по прогнозам немецких синоптиков, погода будет ухудшаться.

На север Германии обрушились обильные снегопады, спровоцировавшие транспортный коллапс на дорогах и ограничение движения, передает Deutsche Welle.

В регионах Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Саксония-Анхальт и Тюрингия толщина снега составляет от 15 до 40 сантиметров, а снежные заносы – выше метра.

По прогнозам синоптиков, снег продолжит идти и в понедельник, 8 февраля, а на дорогах ожидается гололедица. В связи с этим власти призвали граждан по возможности оставаться дома, особенно учитывая дальнейшее ухудшение погоды и похолодание.

Непогода на севере страны серьезно парализовала и транспортное сообщение. По информации общественно-правового вещателя WDR, в ряде регионов земли Северный Рейн-Вестфалия отменили поезда, а также остановили движение общественного транспорта (трамваев) из-за обледенения линии электропередач. Снег усложнил проезд и некоторыми автомагистралями, поскольку коммунальщики не успевают справиться с большими его объемами и быстро расчистить дороги.

Кроме того, власти отменили движение поездов в ряде городов Нижней Саксонии. Так, пока остановлены поезда дальнего следования между Гамбургом и Килем, Гамбургом и Любеком, Гамбургом и Вестерлендом.

Также отменено движение поездов на ряде участков в Нижней Саксонии. Движение поездов дальнего следования между Гамбургом и Килем, Гамбургом и Любеком, а также сообщением Гамбург-Вестерланд тоже отменено. А в Ильцене поезд с людьми, следовавший в Ганновер, вынужден был сделать остановку, и пассажиры провели всю ночь внутри него.

Из-за непогоды пришлось отменить и матчи Бундеслиги и Второгой Бундеслиги, которые должны были состояться в воскресенье, 7 февраля.

Непогода сказалась и на вакцинации от коронавируса: из-за обильного снегопада в Зангерхаузене сотрудники не могут добраться до работы. Любой, кто записался на прием на этот понедельник, должен обратиться в центр вакцинации, чтобы записаться на прием на этой неделе.

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Издание Мerkur.de сообщает, что в ряде районов Баварии, например в Вюрцбурге, Швайнфурте, Рен-Грабфельде, а также на землях Нижней Саксонии и Тюрингии отменяют занятия в школах, а детям рекомендовано в эти дни дистанционное обучение.

В соседних Нидерландах пережили самый большой снегопад за последние 10 лет. Он также частично парализовал движение, а региональный аэропорт Эйндховена временно прекратил обслуживание рейсов и пассажиров.

Непогода не обойдет стороной и Украину, о чем синоптики предупредили накануне. По их прогнозам, погодные условия в понедельник, 8 февраля, продолжат ухудшаться. Обильные снегопады придут в Житомирскую, Киевскую, Винницкую, Черкасскую и Кировоградскую области. Там прогнозируют снег, порывы ветра до 20 м/с, метели и снежные заносы. Ожидается выпадение до 20-40 сантиметров снега.