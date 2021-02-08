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На Германию обрушилась снежная буря: отменяют матчи Бундеслиги и занятия в школах (фото, видео)

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снегопад в Германии, непогода, транспортный коллапс

В понедельник, 8 февраля, по прогнозам немецких синоптиков, погода будет ухудшаться.

На север Германии обрушились обильные снегопады, спровоцировавшие транспортный коллапс на дорогах и ограничение движения, передает Deutsche Welle.

В регионах Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Саксония-Анхальт и Тюрингия толщина снега составляет от 15 до 40 сантиметров, а снежные заносы – выше метра.

По прогнозам синоптиков, снег продолжит идти и в понедельник, 8 февраля, а на дорогах ожидается гололедица. В связи с этим власти призвали граждан по возможности оставаться дома, особенно учитывая дальнейшее ухудшение погоды и похолодание.

Непогода на севере страны серьезно парализовала и транспортное сообщение. По информации общественно-правового вещателя WDR, в ряде регионов земли Северный Рейн-Вестфалия отменили поезда, а также остановили движение общественного транспорта (трамваев) из-за обледенения линии электропередач. Снег усложнил проезд и некоторыми автомагистралями, поскольку коммунальщики не успевают справиться с большими его объемами и быстро расчистить дороги.

снегопад, Германия, непогода
снегопад, Германия, непогода
снегопад, Германия, непогода
снегопад, Германия, непогода
снегопад, Германия, непогода
снегопад, Германия, транспортный коллапс
снегопад, Германия, непогода
снегопад, Германия, непогода
снегопад, Германия, непогода
снегопад, Германия, непогода
снегопад, Германия, непогода
снегопад, Германия, транспортный коллапс

Кроме того, власти отменили движение поездов в ряде городов Нижней Саксонии. Так, пока остановлены поезда дальнего следования между Гамбургом и Килем, Гамбургом и Любеком, Гамбургом и Вестерлендом.

Также отменено движение поездов на ряде участков в Нижней Саксонии. Движение поездов дальнего следования между Гамбургом и Килем, Гамбургом и Любеком, а также сообщением Гамбург-Вестерланд тоже отменено. А в Ильцене поезд с людьми, следовавший в Ганновер, вынужден был сделать остановку, и пассажиры провели всю ночь внутри него.

Из-за непогоды пришлось отменить и матчи Бундеслиги и Второгой Бундеслиги, которые должны были состояться в воскресенье, 7 февраля.

Непогода сказалась и на вакцинации от коронавируса: из-за обильного снегопада в Зангерхаузене сотрудники не могут добраться до работы. Любой, кто записался на прием на этот понедельник, должен обратиться в центр вакцинации, чтобы записаться на прием на этой неделе.

Издание Мerkur.de сообщает, что в ряде районов Баварии, например в Вюрцбурге, Швайнфурте, Рен-Грабфельде, а также на землях Нижней Саксонии и Тюрингии отменяют занятия в школах, а детям рекомендовано в эти дни дистанционное обучение.

В соседних Нидерландах пережили самый большой снегопад за последние 10 лет. Он также частично парализовал движение, а региональный аэропорт Эйндховена временно прекратил обслуживание рейсов и пассажиров. 

Непогода не обойдет стороной и Украину, о чем синоптики предупредили накануне. По их прогнозам, погодные условия в понедельник, 8 февраля, продолжат ухудшаться. Обильные снегопады придут в Житомирскую, Киевскую, Винницкую, Черкасскую и Кировоградскую области. Там прогнозируют снег, порывы ветра до 20 м/с, метели и снежные заносы. Ожидается выпадение до 20-40 сантиметров снега.