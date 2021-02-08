На Німеччину обрушився сніговий буревій: скасовують матчі Бундесліги та заняття в школах (фото, відео)

У понеділок, 8 лютого, за прогнозами німецьких синоптиків, погода погіршуватиметься.

На північ Німеччини обрушилися рясні снігопади, що спровокували транспортний колапс на дорогах та обмеження руху, передає Deutsche Welle.

У регіонах Нижня Саксонія, Північний Рейн-Вестфалія, Саксонія-Ангальт і Тюрінгія товщина снігу становить від 15 до 40 сантиметрів, а снігові замети — вище метра.

За прогнозами синоптиків, сніг продовжуватиметься і в понеділок, 8 лютого, а на дорогах очікується ожеледиця. У зв'язку з цим влада закликала громадян за можливості залишатися вдома, особливо зважаючи на подальше погіршення погоди та похолодання.

Негода на півночі країни серйозно паралізувала й транспортне сполучення. За інформацією суспільно-правового мовника WDR, у низці регіонів землі Північний Рейн-Вестфалія скасували поїзди, а також зупинили рух громадського транспорту (трамваїв) через обмерзання ліній електропередач. Сніг ускладнив проїзд і деякими автомагістралями, оскільки комунальники не встигають впоратися з великими його обсягами та швидко розчистити дороги.

Крім того, влада скасувала рух поїздів у низці міст Нижньої Саксонії. Так, поки зупинені поїзди далекого прямування між Гамбургом і Кілем, Гамбургом і Любеком, Гамбургом і Вестерлендом.

Також скасовано рух поїздів на низці ділянок у Нижній Саксонії. Рух поїздів далекого прямування між Гамбургом і Кілем, Гамбургом і Любеком, а також сполучення Гамбург-Вестерланд теж скасоване. А в Ільцені поїзд із людьми, який рухався в Ганновер, змушений був зробити зупинку, і пасажири провели всю ніч усередині нього.

Через негоду довелося скасувати й матчі Бундесліги та Другої Бундесліги, які повинні були відбутися в неділю, 7 лютого.

Негода позначилася і на вакцинації від коронавірусу: через рясний снігопад у Зангерхаузені співробітники не можуть дістатися до роботи. Той, хто записався на прийом на цей понеділок, повинен звернутися до центру вакцинації, щоб записатися на прийом цього тижня.

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Видання Мerkur.de повідомляє, що в низці районів Баварії, наприклад у Вюрцбурзі, Швайнфурте, Рен-Грабфельд, а також на землях Нижньої Саксонії та Тюрінгії скасовують заняття в школах, а дітям рекомендують у ці дні дистанційне навчання.

У сусідніх Нідерландах пережили найбільший снігопад за останні 10 років. Він також частково паралізував рух, а регіональний аеропорт Ейндховена тимчасово припинив обслуговування рейсів і пасажирів.

Негода не омине стороною й Україну, про що синоптики попередили напередодні. За їхніми прогнозами, погодні умови в понеділок, 8 лютого, продовжать погіршуватися. Рясні снігопади прийдуть в Житомирську, Київську, Вінницьку, Черкаську та Кіровоградську області. Там прогнозують сніг, пориви вітру до 20 м/с, хуртовини та снігові замети. Очікується випадання до 20-40 сантиметрів снігу.