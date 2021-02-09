Кліматолог попередив українців про "екстремальну" погоду навесні

Україну у квітні і травні "затопить" рясними опадами

Перше відчутне потепління прийде в Україну вже наприкінці лютого, однак воно буде нетривалим.

За словами завідуючої відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіри Мартазінової, березень здивує українців снігом і морозами, передає Україна 24.

"Екстремальними", за прогнозом фахівця, стануть квітень і травень: у ці місяці в Україні очікується велика кількість опадів у вигляді дощів.

"Це в межах трьох-чотирьох днів закінчиться і повинні з'явитися теплі повітряні маси, але короткочасні. Але вже таких похолодань не буде, як зараз. Лютий дуже різний: перша половина холодна і сніжна, у другій з'явиться короткочасна "весна". Екстремальних опадів у квітні-травні варто чекати", — попередила Вазіра Мартазінова.

Нагадаємо: у вівторок, 9 лютого синоптики попередили, що сувора зимова погода в Україні збережеться в найближчі два тижні.

А в понеділок, 8 лютого в Києві через негоду приспустили найбільший прапор України.

На північ Німеччини обрушилися рясні снігопади, що спровокували транспортний колапс на дорогах і обмеження руху. У регіонах Нижня Саксонія, Північний Рейн-Вестфалія, Саксонія-Ангальт і Тюрингія товщина снігу становить від 15 до 40 сантиметрів, а снігові замети — понад метр.

Фокус писав, що експерт з транспортних інновацій з Міністерства інфраструктури Марина Китіна 8 лютого поскаржилася на те, що її електромобіль Nissan Leaf не "завівся" в морозну погоду.