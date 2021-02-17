Военнослужащие ВСУ и стран НАТО покорили заснеженную Говерлу (фото)

Вся экспедиция продлилась 10 часов. Больше всего времени ушло на подъем на вершину горы.

В рамках первого международного Союзнического зимнего похода в горы "Закаленные войной", военные из Украины и стран НАТО поднялись на самую высокую точку Украины. Об этом сообщает "АрмияИнформ".

Вся экспедиция длилась 10 часов. 8 часов ушло на подъем на вершину горы, а 2 часа на спуск с Говерлы. Подъем сопровождали руководители ГСЧС и спасательно-поисковой группы. На вершине горы военный капелан провел молебен в память о погибших военных на Донбассе.

С украинской стороны в подъеме приняли участие офицеры ВСУ, ветераны АТО/ООС, военный капеллан и представители гражданских организаций. Среди них есть спортсмены, в том числе 10-летняя девочка Николь Князева — мастер спорта международного класса. В своем возрасте она уже является 28-кратной рекордсменкой национальных и мировых рекордом по разным видам спорта.

Страны НАТО представляли военнослужащие из США, Великобритании, Литвы, Канады и Северной Ирландии.

"Я впервые принимаю участие в подобном мероприятии, и меня переполняют эмоции. Это было очень тяжело и очень холодно. Это очень хороший урок и впечатления на всю жизнь", — рассказывает о своих впечатлениях офицер ВС США Энтон Хопкинс.

"Восхождение на Говерлу было достаточно сложным и экстремальным, а для некоторых, я бы сказал, оно стало настоящим испытанием. Но мы достигли своей цели и вместе с иностранными коллегами покорили вершину", — рассказал о восхождении руководитель экспедиционной группы полковник Николай Журавлев.

Добравшись на вершину Говерлы участники восхождения развернули штандарты оперативных командований ВСУ и флаги стран НАТО.

Напомним, Зеленский утвердил допуск иностранных военных на территорию Украины для проведения ряда совместных учений в 2021 году. В этом году пройдут ежегодные учения "Rapid Trident", в котором примут участие 6000 военных.