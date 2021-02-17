"Зрада отменяется!": в СЕТАМ рассказали, как на аукционе появились женские трусы

Нижнее белье было конфисковано у должника в рамках исполнительного производства.

Выставленные 36 лотов женского белья на онлайн-аукционе арестованного имущества СЕТАМ, появились там в рамках исполнительного производства.

Об этом сообщается на странице Facebook аукциона СЕТАМ.

Отмечается, что трусы были недавно выставлены на аукцион Долгинцевским отделом государственной исполнительной службы в Кривом Роге.

"Зрада отменяется! Очень печально, что нам приходится комментировать продажу нижнего белья, а не более интересные и важные для страны аукционы", – говорится в сообщении аукциона.

В СЕТАМ отметили, что женские трусы были конфискованы у должника в пределах исполнительного производства №63239355. Должник торговал бельем на тротуаре, "вне торговых сетей и с объектов в неустановленном для этого месте".

[ + – ] setam.net.ua/Женское белье, выставленное на аукцион

"Согласно постановлению Довгинцевского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области от 17.08.2020 года было применено административное взыскание в виде штрафа с конфискацией предметов торговли, а именно женского нижнего белья в количестве 36 штук", – рассказали в СЕТАМ.

Таким образом, в рамках производства через аукцион OpenMarket и были размещены сообщения об арестованном имуществе, которое было передано на реализацию.

Отметим, в Кривом Роге исполнительная служба продает на аукционе женские трусы, изъятые за долги. Описание лота на сайте звучит следующим образом: "Нижнее женское белье, зеленого цвета с черным узором, фирма "BAMBOOPIDRE", размер L".