В Кривом Роге выставили на аукцион женские трусы, изъятые за долги (фото)

Стартовая цена продажи необычного лота – 19 гривен 41 копейка

В Кривом Роге Днепропетровской области исполнительная служба продаст на аукционе женские трусы, изъятые за долги.

Лот о продаже опубликован в пятницу, 12 февраля в системе электронных торгов арестованным имуществом СЕТАМ.

Описание лота на сайте звучит следующим образом: "Нижнее женское белье, зеленого цвета с черным узором, фирма "BAMBOOPIDRE", размер L".

Торги состоятся 22 февраля, объявленный гарантийный взнос – 97 копеек, стартовая цена – 19, 41 грн.

[ + – ] Женское белье, выставленное на аукцион

Постановление об описании и аресте имущества должника вынесено Долгинцовским отделом государственной исполнительной службы в Кривом Роге.

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