Посольство США в Киеве выставило на аукцион подержанные вещи

Диппредставительство устроило распродажу мебели и бытовой техники

Посольство США в Киеве выставило на интернет-аукцион бытовую технику, мебель и прочие подержанные вещи.

Как информирует пресс-служба диппредставительства, вещи, принадлежащие посольству, могут приобрести все желающие, предварительно ознакомившись с лотами на сайте аукциона.

На распродаже есть техника, мебель, различные бытовые предметы и оборудование. В описаниях сказано, что почти все лоты стоят недорого, так как требуют ремонта.

[ + – ] аукцион посольства США [ + – ] аукцион посольства США

Сообщается, что аукцион будет закрыт в 9 утра 5 июля. Покупателям надо будет оплатить свои лоты не позднее 8 июля через интернет или в любом коммерческом банке.

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