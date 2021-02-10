UA
UA
Разделы
Материалы
Мир

Посольство США в Киеве выставило на аукцион подержанные вещи

47
посольство США, Киев, аукцион, распродажа,
Фото: ligainform.net | посольство США в Киеве

Диппредставительство устроило распродажу мебели и бытовой техники

Посольство США в Киеве выставило на интернет-аукцион бытовую технику, мебель и прочие подержанные вещи.

Как информирует пресс-служба диппредставительства, вещи, принадлежащие посольству, могут приобрести все желающие, предварительно ознакомившись с лотами на сайте аукциона.

На распродаже есть техника, мебель, различные бытовые предметы и оборудование. В описаниях сказано, что почти все лоты стоят недорого, так как требуют ремонта.

посольство США, аукцион, распродажа, лоты,
аукцион посольства США
посольство США, аукцион, распродажа, лоты,
аукцион посольства США
посольство США, аукцион, распродажа, лоты,
посольство США, аукцион, распродажа, лоты,

Сообщается, что аукцион будет закрыт в 9 утра 5 июля. Покупателям надо будет оплатить свои лоты не позднее 8 июля через интернет или в любом коммерческом банке.

Ранее сообщалось, что Минюст Украины выставит на аукцион первую колонию в Ирпене Киевской области.

В России на аукционе за 2 млн рублей продали фото силовика с портретом Путина сзади.

Фокус сообщал, что на аукционе Christieʼs продадут уникальный метеорит со звездной пылью.