UA
UA
Разделы
Материалы
Мир Митинг 31 января против Путина: акции протеста в России

В России на аукционе за 2 млн рублей продали фото силовика с портретом Путина сзади

347
марков, дмитрий марков, путин, портрет, аукцион, фото
Фото: Meduza.io | ОМОН

Вырученные деньги фотограф Дмитрий Марков отдаст на поддержку проектов "ОВД-Инфо" и "Апология протеста".

Фотограф Дмитрий Марков, который 2 февраля в отделении полиции сделал фотографию, на которой силовик сидит на фоне портрета президента РФ Владимира Путина, продал ее на аукционе за 2 миллиона рублей. Об этом фотограф написал на свой странице в Facebook.

Стартовая цена фотографии на благотворительном аукционе в поддержку проектов "ОВД-Инфо" и "Апология протеста" начиналась с 10 000 рублей. В сутки стоимость фотографии выросло до двух миллионов рублей, пишет "Север Реалии".

Картину приобрела женщина по имени Екатерина.

марков, дмитрий марков, путин, портрет, аукцион, фото
марков, дмитрий марков, путин, портрет, аукцион, фото
Фото: Дмитрий Марков

Дмитрий Марков рассказывал, как сотрудник ОМОНа, изображенный на снимке, отреагировал на публикацию фотографии в социальных сетях.

"И прибежал омоновец, злой такой, он не понял кто это снял, обратился в ту часть этого зала, откуда снимали, как он понял: "Вот, вы тайком!.. И вообще, это все очень!.. Короче, плохо!" И убежал, я подумал, чуть ли не плакать. Он очень был оскорблен", — сообщил Марков.

Напомним, 2 февраля суд в Москве заменил "условный" срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.

17 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.

23 января в десятках городов РФ люди вышли на улицы с акциями протеста, требуя освободить оппозиционера. За несколько часов с начала протестов полицейские задержали 3 068 человек.

31 января протесты из-за задержания Навального повторились. По итогам массовых акций протеста силовики задержали более 4000 человек и возбудили два десятка уголовных дел.