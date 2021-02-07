В России на аукционе за 2 млн рублей продали фото силовика с портретом Путина сзади

Вырученные деньги фотограф Дмитрий Марков отдаст на поддержку проектов "ОВД-Инфо" и "Апология протеста".

Фотограф Дмитрий Марков, который 2 февраля в отделении полиции сделал фотографию, на которой силовик сидит на фоне портрета президента РФ Владимира Путина, продал ее на аукционе за 2 миллиона рублей. Об этом фотограф написал на свой странице в Facebook.

Стартовая цена фотографии на благотворительном аукционе в поддержку проектов "ОВД-Инфо" и "Апология протеста" начиналась с 10 000 рублей. В сутки стоимость фотографии выросло до двух миллионов рублей, пишет "Север Реалии".

Картину приобрела женщина по имени Екатерина.

Фото: Дмитрий Марков

Дмитрий Марков рассказывал, как сотрудник ОМОНа, изображенный на снимке, отреагировал на публикацию фотографии в социальных сетях.

"И прибежал омоновец, злой такой, он не понял кто это снял, обратился в ту часть этого зала, откуда снимали, как он понял: "Вот, вы тайком!.. И вообще, это все очень!.. Короче, плохо!" И убежал, я подумал, чуть ли не плакать. Он очень был оскорблен", — сообщил Марков.

Напомним, 2 февраля суд в Москве заменил "условный" срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.

17 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.

23 января в десятках городов РФ люди вышли на улицы с акциями протеста, требуя освободить оппозиционера. За несколько часов с начала протестов полицейские задержали 3 068 человек.

31 января протесты из-за задержания Навального повторились. По итогам массовых акций протеста силовики задержали более 4000 человек и возбудили два десятка уголовных дел.