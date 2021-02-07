У Росії на аукціоні за 2 млн рублів продали фото силовика з портретом Путіна ззаду

Виручені гроші фотограф Дмитро Марков віддасть на підтримку проектів "ОВД-Інфо" і "Апологія протесту".

Фотограф Дмитро Марков, який 2 лютого в відділенні поліції зробив фотографію, на якій силовик сидить на тлі портрета президента РФ Володимира Путіна, продав її на аукціоні за 2 мільйони рублів. Про це фотограф написав на свій сторінці в Facebook.

Стартова ціна фотографії на благодійному аукціоні в підтримку проектів "ОВД-Інфо" і "Апологія протесту" починалася з 10 000 рублів. За добу вартість фотографії зросла до двох мільйонів рублів, пише "Північ Реалії".

Картину придбала жінка на ім'я Катерина.

Фото: Дмитрий Марков

Дмитро Марков розповідав, як співробітник ОМОНу, який був на знімку, відреагував на публікацію фотографії в соціальних мережах.

"І прибіг омоновець, злий такий, він не зрозумів хто це зняв, звернувся в ту частину цього залу, звідки знімали, як він зрозумів:" Ось, ви потайки! .. І взагалі, це все дуже! .. Коротше, погано! "І втік, я подумав, чи не плакати. Він дуже був ображений", — повідомив Марков.

Нагадаємо, 2 лютого суд в Москві замінив "умовний" термін Навальному у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2,5 роки. Крім того Навальному призначили штраф у 500 тисяч рублів.

17 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував повернувся в Росію російського опозиціонера Олексія Навального у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділенні поліції. Відразу ж після того, що сталося Навальний записав відеозвернення, закликавши росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні акції.

23 січня в десятках міст РФ люди вийшли на вулиці з акціями протесту, вимагаючи звільнити опозиціонера. За кілька годин з початку протестів поліцейські затримали 3 068 осіб.

31 січня протести через затримання Навального повторилися. За підсумками масових акцій протесту силовики затримали понад 4000 осіб і порушили два десятки кримінальних справ.