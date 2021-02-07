У Росії на аукціоні за 2 млн рублів продали фото силовика з портретом Путіна ззаду
Виручені гроші фотограф Дмитро Марков віддасть на підтримку проектів "ОВД-Інфо" і "Апологія протесту".
Фотограф Дмитро Марков, який 2 лютого в відділенні поліції зробив фотографію, на якій силовик сидить на тлі портрета президента РФ Володимира Путіна, продав її на аукціоні за 2 мільйони рублів. Про це фотограф написав на свій сторінці в Facebook.
Стартова ціна фотографії на благодійному аукціоні в підтримку проектів "ОВД-Інфо" і "Апологія протесту" починалася з 10 000 рублів. За добу вартість фотографії зросла до двох мільйонів рублів, пише "Північ Реалії".
Картину придбала жінка на ім'я Катерина.
Дмитро Марков розповідав, як співробітник ОМОНу, який був на знімку, відреагував на публікацію фотографії в соціальних мережах.
"І прибіг омоновець, злий такий, він не зрозумів хто це зняв, звернувся в ту частину цього залу, звідки знімали, як він зрозумів:" Ось, ви потайки! .. І взагалі, це все дуже! .. Коротше, погано! "І втік, я подумав, чи не плакати. Він дуже був ображений", — повідомив Марков.
Нагадаємо, 2 лютого суд в Москві замінив "умовний" термін Навальному у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2,5 роки. Крім того Навальному призначили штраф у 500 тисяч рублів.
17 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував повернувся в Росію російського опозиціонера Олексія Навального у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділенні поліції. Відразу ж після того, що сталося Навальний записав відеозвернення, закликавши росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні акції.
23 січня в десятках міст РФ люди вийшли на вулиці з акціями протесту, вимагаючи звільнити опозиціонера. За кілька годин з початку протестів поліцейські затримали 3 068 осіб.
31 січня протести через затримання Навального повторилися. За підсумками масових акцій протесту силовики затримали понад 4000 осіб і порушили два десятки кримінальних справ.