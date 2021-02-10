Посольство США в Києві виставило на аукціон вживані речі

Диппредставництво влаштувало розпродаж меблів і побутової техніки

Посольство США в Києві виставило на інтернет-аукціон побутову техніку, меблі та інші старі речі.

Як інформує прес-служба диппредставництва, речі, що належать посольству, можуть придбати всі охочі, попередньо ознайомившись з лотами на сайті аукціону.

На розпродажу є техніка, меблі, різні побутові предмети і обладнання. В описах сказано, що майже всі лоти коштують недорого, оскільки потребують ремонту.

[ + – ] аукціон посольства США [ + – ] аукціон посольства США

Повідомляється, що аукціон буде закритий о 9 ранку 5 липня. Покупцям треба буде оплатити свої лоти не пізніше 8 липня через інтернет або в будь-якому комерційному банку.

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