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Посольство США в Києві виставило на аукціон вживані речі

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посольство США, Київ, аукціон, розпродаж,
Фото: ligainform.net | посольство США в Києві

Диппредставництво влаштувало розпродаж меблів і побутової техніки

Посольство США в Києві виставило на інтернет-аукціон побутову техніку, меблі та інші старі речі.

Як інформує прес-служба диппредставництва, речі, що належать посольству, можуть придбати всі охочі, попередньо ознайомившись з лотами на сайті аукціону.

На розпродажу є техніка, меблі, різні побутові предмети і обладнання. В описах сказано, що майже всі лоти коштують недорого, оскільки потребують ремонту.

аукціон посольства США
аукціон посольства США
аукціон посольства США
аукціон посольства США
аукціон посольства США
аукціон посольства США

Повідомляється, що аукціон буде закритий о 9 ранку 5 липня. Покупцям треба буде оплатити свої лоти не пізніше 8 липня через інтернет або в будь-якому комерційному банку.

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