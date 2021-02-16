У Кривому Розі виставили на аукціон жіночі труси, вилучені за борги (фото)

Стартова ціна продажу незвичайного лота — 19 гривень 41 копійка.

У Кривому Розі Дніпропетровської області виконавча служба продасть на аукціоні жіночі труси, вилучені за борги.

Лот про продаж опублікований в п'ятницю, 12 лютого в системі електронних торгів арештованим майном сетах.

Опис лота на сайті звучить наступним чином: "Спідня жіноча білизна, зеленого кольору з чорним візерунком, фірма "BAMBOOPIDRE", розмір L".

Торги відбудуться 22 лютого, оголошений гарантійний внесок — 97 копійок, стартова ціна — 19,41 грн.

[ + – ] Жіноча білизна, виставлена на аукціон

Постанова про опис та арешт майна боржника винесено Довгинцівським відділом державної виконавчої служби в Кривому Розі.

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