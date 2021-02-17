"Зрада відміняється!": В СЕТАМ розповіли, як на аукціоні з'явилися жіночі труси

Нижню білизну конфіскували у боржника у межах виконавчого провадження.

Виставлені 36 лотів жіночої білизни на онлайн-аукціоні арештованого майна СЕТАМ, зʼявилися там у межах виконавчого провадження.

Про це повідомляється на сторінці Facebook аукціону СЕТАМ.

Зазначається, що труси нещодавно виставив на аукціон Довгинцівський відділ державної виконавчої служби в Кривому Розі.

"Зрада відміняється! Дуже сумно, що нам доводиться коментувати продаж нижньої білизни, а не цікавіші та важливіші для країни аукціони", — йдеться в повідомленні аукціону.

В СЕТАМ зазначили, що жіночі труси конфіскували у боржника в межах виконавчого провадження №63239355. Боржник торгував білизною на тротуарі, "поза торговими мережами і з обʼєктів у невстановленому для цього місці".

[ + – ] setam.net.ua/Жіноча білизна, виставлена на аукціон

"Згідно з постановою Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 17.08.2020 року було застосоване адміністративне стягнення у вигляді штрафу з конфіскацією предметів торгівлі, а саме жіночої нижньої білизни кількістю 36 штук", — розповіли в СЕТАМ.

Таким чином, у межах провадження через аукціон OpenMarket і були розміщені повідомлення про арештоване майно, яке передали на реалізацію.

Зазначимо, в Кривому Розі виконавча служба продає на аукціоні жіночі труси, вилучені за борги. Опис лота на сайті звучить наступним чином: "Нижня жіноча білизна, зеленого кольору з чорним узором, фірма "BAMBOOPIDRE", розмір L".