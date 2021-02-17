Отдых за границей в 2021 году: в ЕС спрогнозировали, когда восстановятся поездки по безвизу

По словам посла Германии в Украине, начало вакцинации будет способствовать открытию границ Евросоюза для украинцев.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что украинцы еще несколько месяцев не смогут путешествовать в страны Европейского союза по безвизовому режиму. Об этом она заявила на на виртуальной встрече, передает Интерфакс-Украина.

"Поскольку украинцы ездят без визы в Шенгенское пространство, это не только вопрос Германии, это вопрос всех стран в Шенгенском пространстве. Мы, как посольство, уже минимум четыре раза заполняли анкету о ситуации в Украине, и, в принципе, последняя анкета была достаточно позитивна, потому что здесь ситуация сейчас лучше, чем в Германии", — сказала Фельдхузен.

По его словам, для этого оценивают не только две последние недели.

"Я боюсь, что ограничения на поездки будут еще несколько месяцев, но начало вакцинации будет помогать", — заявила Фельдгузен.

Напомним, Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, рассказала, что на текущий момент тяжело спрогнозировать каким образом будет развиваться эпидемиологическая ситуация в мире и, соответственно, какой будет миграционная политика стран, которая непосредственно влияет на возможность отдыха летом 2021 года.