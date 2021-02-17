Відпочинок за кордоном у 2021 році: в ЄС спрогнозували, коли відновляться поїздки по безвізу

За словами посла Німеччини в Україні, початок вакцинації сприятиме відкриттю кордонів Євросоюзу для українців.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що українці ще кілька місяців не зможуть подорожувати до країн Європейського союзу по безвізовому режиму. Про це вона заявила на віртуальній зустрічі, передає Інтерфакс-Україна.

"Оскільки українці їздять без віз до Шенгенського простору, це не тільки питання Німеччини, це питання всіх країн у Шенгенському просторі. Ми, як посольство, вже принаймні чотири рази заповнювали анкету про ситуацію в Україні, і, в принципі, остання анкета була досить позитивна, тому що тут ситуація зараз краща, ніж в Німеччині", — сказала Фельдгузен.

За її словами, для цього оцінюють не тільки два останні тижні.

"Я боюся, що обмеження на поїздки будуть ще кілька місяців, але початок вакцинації допомагатиме", — заявила Фельдгузен.

Нагадаємо, Ольга Стефанишина, віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, розповіла, що наразі важко спрогнозувати яким чином розвиватиметься епідеміологічна ситуація у світі і, відповідно, якою буде міграційна політика країн, яка безпосередньо впливає на можливість відпочинку влітку 2021 року.