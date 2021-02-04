Отдых за границей в 2021 году: Кабмин рассказал, какие страны будут доступны украинцам

По словам вице-премьера, планирование майских и летних отпусков может быть затруднено из-за продления жестких локдаунов по всему миру.

Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, в интервью "ТСН" рассказала, что на текущий момент тяжело спрогнозировать каким образом будет развиваться эпидемиологическая ситуация в мире и, соответственно, какой будет миграционная политика стран, которая непосредственно влияет на возможность отдыха летом 2021 года.

По словам вице-премьера, есть три сценария развития событий.

"Планирование майских или летних отпусков может быть затруднено из-за продолжения жестких локдаунов по всему миру. В таком случае мы, конечно же, будем ограничены в выборе стран. Сегодня Государственная авиационная служба уже утвердила перечень стран для выезда украинский в летний сезон. Это природные туристические направления, такие как Турция, Кипр, Тунис, Черногория, Хорватия, Болгария, Грузия, Албания и другие", — рассказала Стефанишина.

Второй сценарий — это существенное снижение уровня заболеваемости в Украине, благодаря чему большее количество стран откроют свои границы для туристов из Украины.

"Третий сценарий заключается в том, что предпосылкой доступа в определенную страну будет получение вакцины. К тому времени, как я уже говорила, не будет дефицита в доступе к вакцине", — заявила Стефанишина.

Отметим, в этом же интервью вице-премьер рассказала, что на текущий момент продолжаются переговоры со странами ЕС, которые согласились на перепродажу Украине излишков вакцин.

Напомним, Минздрав Украины рассчитывает уже в феврале получить 117 тыс. доз вакцин Pfizer по программе COVAX. Также должно поступить 1,9 млн доз китайского препарата от Sinovac, а в течение первого полугодия 2021 года — 2,2-3,7 млн доз от AstraZeneca.

Антикоронавирусная вакцинация в Украине начнется ориентировочно 15 февраля или позже. Об этом заявил главный санврач страны Виктор Ляшко. Она будет проходить в 5 этапов. До конца 2022 года вакцинируют минимум 50% населения.

Согласно январскому опросу от "Рейтинга", более половины украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса.

В середине января премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что вакцинация от коронавируса на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной вакцинацией.