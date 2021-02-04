Украина закупит излишки вакцины сразу у нескольких стран Европы, - Кабмин

Ольга Стефанишина считает, что вакцины от коронавируса поступят в Украину весной 2021 года, а прогноз The Economist она назвала "мифом".

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала в интервью изданию "ТСН" о том, что они ведут переговоры со странами Европейского Союза касательно перераспределения лишних доз вакцин от коронавируса в Украину.

"Сегодня мы фактически завершаем консультации по перераспределению части излишков, которые получил ЕС. Действительно, есть несколько стран ЕС, одна из них очень дружественная нам, которые согласились на перепродажу в рамках этих излишков части вакцин. Украина их покупает", — рассказала Стефанишина.

Она также назвала "мифом" прогноз аналитиков издания The Economist, которые утверждали, что Украине не стоит ждать широкой вакцинации от COVID-19 (которая охватит 60-70% взрослого населения страны) ранее 2023 года.

"Это точно миф. Мы уже имеем положительные решения по COVAX. Мы также имеем достаточно успешные переговоры с признанными производителями вакцин. Поэтому, прогноз The Economist — абсолютно нереалистичный сценарий. Мы говорим о том, что вакцины в Украине будут уже весной этого года точно, возможно, и раньше", — заявила Стефанишина.

Стоит отметить, что "появление вакцин в Украине" — это не "широкая вакцинация населения страны", о которой писали аналитики The Economist.

Напомним, Минздрав Украины рассчитывает уже в феврале получить 117 тыс. доз вакцин Pfizer по программе COVAX. Также должно поступить 1,9 млн доз китайского препарата от Sinovac, а в течение первого полугодия 2021 года — 2,2-3,7 млн доз от AstraZeneca.

Антикоронавирусная вакцинация в Украине начнется ориентировочно 15 февраля или позже. Об этом заявил главный санврач страны Виктор Ляшко. Она будет проходить в 5 этапов. До конца 2022 года вакцинируют минимум 50% населения.

Согласно январскому опросу от "Рейтинга", более половины украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса.

В середине января премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что вакцинация от коронавируса на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной вакцинацией.