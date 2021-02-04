Україна закупить надлишки вакцини відразу в декількох країн Європи, — Кабмін

Ольга Стефанишина вважає, що вакцини від коронавірусу надійдуть в Україну навесні 2021 року, а прогноз The Economist вона назвала "міфом".

Віце-прем'єр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина розповіла в інтерв'ю виданню "ТСН" про те, що вони ведуть переговори з країнами Європейського Союзу щодо перерозподілу зайвих доз вакцин від коронавірусу в Україні.

"Сьогодні ми фактично завершуємо консультації щодо перерозподілу частини надлишків, які отримав ЄС. Дійсно, є кілька країн ЄС, одна з них дуже дружня до нас, які погодилися на перепродаж у рамках цих надлишків частини вакцин. Україна їх купує", — розповіла Стефанишина.

Вона також назвала "міфом" прогноз аналітиків видання The Economist, які стверджували, що Україні не варто чекати широкої вакцинації від COVID-19 (яка охопить 60-70% дорослого населення країни) раніше 2023 року.

"Це точно міф. Ми вже маємо позитивні рішення з COVAX. Ми також маємо досить успішні переговори з визнаними виробниками вакцин. Тому, прогноз The Economist — абсолютно нереалістичний сценарій. Ми говоримо про те, що вакцини в Україні будуть уже навесні цього року точно, можливо, і раніше", — заявила Стефанишина.

Варто зазначити, що "поява вакцин в Україні" — це не "широка вакцинація населення країни", про яку писали аналітики The Economist.

Нагадаємо: Міністерство охорони здоров'я України розраховує вже в лютому отримати 117 тис. доз вакцин Pfizer за програмою COVAX. Також має надійти 1,9 млн доз китайського препарату від Sinovac, а протягом першого півріччя 2021 року — 2,2-3,7 млн доз від AstraZeneca.

Антикоронавірусна вакцинація в Україні почнеться орієнтовно 15 лютого або пізніше. Про це заявив головний санлікар країни Віктор Ляшко. Вона буде проходити в 5 етапів. До кінця 2022 року вакцинують мінімум 50% населення.

Згідно з результатами опитування від "Рейтингу", більше половини українців не планують вакцинуватися від коронавірусу.

У середині січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що вакцинація від коронавірусу на комерційній основі буде проходити паралельно з державною вакцинацією.