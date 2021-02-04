Відпочинок за кордоном у 2021 році: Кабмін пояснив, які країни будуть доступні українцям

За словами віце-прем'єра, на літній період українці можуть виїжджати на відпочинок до Туреччини, Кіпру, Тунісу, Хорватії, Болгарії і ряду інших країн.

Ольга Стефанишина, віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, в інтерв'ю "ТСН" розповіла, що на поточний момент важко спрогнозувати, яким чином буде розвиватися епідеміологічна ситуація у світі і, відповідно, якою буде міграційна політика країн, яка безпосередньо впливає на можливість відпочинку влітку 2021 року.

За словами віце-прем'єра, є три сценарії розвитку подій.

"Планування травневих або літніх відпусток може бути ускладнене через продовження жорстких локдаунів по всьому світу. У такому випадку ми, звичайно ж, будемо обмежені у виборі країн. Сьогодні Державна авіаційна служба вже затвердила перелік країн для виїзду українців у літній сезон. Це природні туристичні напрямки, такі як Туреччина, Кіпр, Туніс, Чорногорія, Хорватія, Болгарія, Грузія, Албанія та інші", — розповіла Стефанишина.

Другий сценарій — це істотне зниження рівня захворюваності в Україні, завдяки чому більша кількість країн відкриють свої кордони для туристів з України.

"Третій сценарій полягає в тому, що передумовою доступу в певну країну буде отримання вакцини. На той час, як я вже говорила, що не буде дефіциту в доступі до вакцини", — заявила Стефанишина.

Зазначимо, що в цьому ж інтерв'ю віце-прем'єр розповіла, що на поточний момент тривають переговори з країнами ЄС, які погодилися на перепродаж Україні надлишків вакцин.

Нагадаємо: Міністерство охорони здоров'я України розраховує вже в лютому отримати 117 тис. доз вакцин Pfizer за програмою COVAX. Також має надійти 1,9 млн доз китайського препарату від Sinovac, а протягом першого півріччя 2021 року — 2,2-3,7 млн доз від AstraZeneca.

Антикоронавірусна вакцинація в Україні почнеться орієнтовно 15 лютого або пізніше. Про це заявив головний санлікар країни Віктор Ляшко. Вона буде проходити в 5 етапів. До кінця 2022 року вакцинують мінімум 50% населення.

Згідно з результатами опитування від "Рейтингу", більше половини українців не планують вакцинуватися від коронавірусу.

У середині січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що вакцинація від коронавірусу на комерційній основі буде проходити паралельно з державною вакцинацією.