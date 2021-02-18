Комитет цифровой трансформации решил доработать законопроект о Дія City

В 2020 году в ВРУ был направлен законопроект 4303. Впоследствии к нему добавились два альтернативных. Сегодня комитет ВРУ по вопросам цифровой трансформации решил разработать доработанный вариант 4303-д и отклонить альтернативные проекты.

«Мы согласны, что лучше будет доработать оригинальный законопроект и учесть в нем все лучшее, что было сделано во время работы над альтернативными. Все основные концепты должны быть включены, а спорные вопросы — решены», — заявила депутат Кира Рудык.

17 февраля состоялось заседание Комитета ВРУ по цифровой трансформации. На нем были рассмотрены три законопроекта, направленные на развитие цифровой экономики в Украине. По результатам дискуссии было принято решение отправить законопроект 4303-д на повторное первое чтение в ВРУ. Докладчиком во время рассмотрения на пленарном заседании назначить народного депутата Егора Чернева.

В то же время комитет решил отклонить альтернативные законопроекты 4303-1 и 4303-2. Автор одного из них, представитель фракции "Голос" Кира Рудык, предложила сосредоточить усилия на доработке оригинального документа 4303-д. Решение было поддержано большинством присутствующих. Законопроект 4303-д является результатом совместных усилий депутатов ВРУ, представителей Министерства цифровой трансформации и IT-сообщества. В процессе его создания и совершенствования, было получено более 300 поправок от компаний, работающих в сфере IT. Более 70% предложений были учтены.

Напомним, что законопроект 4303-д является одним из документов, разработанных в рамках концепции Дія Ситу. Дія Ситу — это инициатива, которая вводит особые благоприятные условия для развития IT-отрасли в Украине. Как отмечал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, имплементация этого правого режима обеспечит защиту и налоговые льготы для компаний-резидентов.

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