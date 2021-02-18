Комітет цифрової трансформації вирішив допрацювати законопроєкт про Дія City

У 2020 році до ВРУ був направлений законопроєкт 4303. Згодом до нього додалися два альтернативні. Сьогодні комітет ВРУ з питань цифрової трансформації вирішив розробити доопрацьований варіант 4303-д та відхилити альтернативні проєкти.

«Ми погоджуємося, що найкраще буде доопрацювати оригінальний законопроєкт та врахувати у ньому все найкраще, що було зроблено під час роботи над альтернативними. Усі основні концепти мають бути включені, а спірні питання — вирішені», – заявила депутат Кіра Рудик.

17 лютого відбулося засідання Комітету ВРУ з цифрової трансформації. На ньому було розглянуто три законопроєкти, спрямовані на розвиток цифрової економіки в Україні. За результати дискусії, було прийнято рішення відправити законопроєкт 4303-д на повторне перше читання до ВРУ. Доповідачем під час розгляду на пленарному засіданні призначити народного депутата Єгора Чернєва.

Водночас комітет вирішив відхилити альтернативні законопроєкти 4303-1 та 4303-2. Авторка одного з них, представниця фракції "Голос" Кіра Рудик, запропонувала зосередити зусилля на доопрацюванні оригінального документа 4303-д. Рішення було підтримано більшістю присутніх. Законопроєкт 4303-д є результатом спільних зусиль депутатів ВРУ, представників Міністерства цифрової трансформації та ІT-спільноти. У процесі його створення та вдосконалення, було отримано більш ніж 300 правок від компаній, працюючих у сфері IT. Більш ніж 70% пропозицій було враховано.

Нагадаємо, що законопроєкт 4303-д є одним з документів, розроблених у рамках концепції Дія Сіту. Дія Сіту – це ініціатива, яка вводить особливі сприятливі умови для розвитку IT-галузі в Україні. Як зазначав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, імплементація цього правого режиму забезпечить захист та податкові пільги для компаній-резидентів.

.