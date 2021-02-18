Регулятор повысил стоимость транспортировки электричества в Украине почти на 8%

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк пригласил "общественность" подключиться к обсуждению новых цен.

Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила постановление, которым государственной компании "Укрэнерго" повышают тариф на передачу электроэнергии. В частности, цена доставки тока повышается с действующих 293,93 гривен за мегаватт-час до 316,08 гривен за МВт-ч, а нововведение заработает уже с апреля этого года.

Постановление было одобрено на открытом заседании Комиссии, проходившем в среду, 17 февраля. Так, по итогам заседания одобрение роста стоимости подтвердил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк. При этом, по словам чиновника, указанные цифры, могут оказаться не последней ценой транспортировки электричества, если будут внесены новые предложения по "оптимизации" его ценообразования.

"Это одобрение. Всех приглашаем к обсуждению. Если кто-то видит другие источники или неточности, или какие-то возможности относительно оптимизации тарифа, мы с готовностью будем сотрудничать абсолютно со всеми сторонами. На сегодня это 316,08 гривен/МВт-ч", ‒ заявил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

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Основанием для тарифного роста было названо включение в структуру "Укрэнерго" дополнительно 1,495 млрд гривен расходов на выплату процентов по 10,25 млрд гривен кредитов госбанков, привлеченных оператором системы передач для расчетов с госпредприятием "Гарантированный покупатель".

"Гарантированный покупатель" – это реформированное государственное предприятие "Энергорынок". Его задача – гарантированно покупать электроэнергию в "зеленой" генерации и продавать ее на рынке "на сутки вперед", что по своей сути, устроено, как биржа. Так в начале февраля "ГарПок" выплатил приблизительно 1,8 млрд гривен из средств, перечисленных ему от "Укрэнерго" в качестве погашения долга, равными частями производителям "зеленой" электроэнергии и НАЭК "Энергоатом" за электроэнергию поставленную в 2020 году.

Одновременно с повышением тарифа, на заседании в среду, Нацкомиссия по предложению "Укрэнерго" отказалась пока включать в ценообразование 11,350 млрд гривен дефицита средств в 2021 году на финансовую поддержку "ГарПока" для расчетов с "зеленой" генерацией, отметив, что у них есть время для такого включения до конца текущего года.

"Пока мы не включаем как минимум 20% суммы в тариф Укрэнерго, но проценты я не вижу возможности не включить", – констатировал Тарасюк. Таким образом, тариф на доставку электроэнергии может быть повышен до конца года.

Примечательно, что этому решению НКРЭКУ предшествовало другое (от 9 декабря 2020 года) – о снижении с 1 января этого года тарифа на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины госкомпании "Укрэнерго" на 6%. В частности тариф тогда был снижен с 312,76 гривен до 293,93 гривен за МВт-ч.

При этом, с этого же дня (с 1-го января 2021 года) правительство отменило льготную цену на электроэнергию для населения в 90 копеек за первые 100 кВт-ч и установило ее на уровне 1,68 гривны за кВт-час. Кроме того, Кабмин отменил льготу в 90 копеек за первые три тысячи кВт-ч при использовании электричества для отопления.

Отметим, на днях Фокус выяснил, почему украинская энергетика зимой 2021 года столкнулась с кризисом, и в каком случае возможны плановые веерные отключения жилых кварталов и предприятий страны.