Регулятор підвищив вартість транспортування електрики в Україні майже на 8%

Глава НКРЕКП Валерій Тарасюк запросив "громадськість" долучитися до обговорення нових цін.

Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила постанову, якою державній компанії "Укренерго" підвищують тариф на передачу електроенергії. Зокрема, ціна доставки струму підвищується з нинішних 293,93 гривень за мегават-годину до 316,08 гривень за МВт/год, а нововведення запрацює вже з квітня цього року.

Постанова була ухвалена на відкритому засіданні Комісії, яке відбувалося в середу, 17 лютого. Так, за підсумками засідання схвалення зростання вартості підтвердив глава НКРЕКП Валерій Тарасюк. При цьому, за словами чиновника, зазначені цифри, можуть виявитися не останньою ціною транспортування електрики, якщо будуть внесені нові пропозиції з "оптимізації" його ціноутворення.

"Це схвалення. Усіх запрошуємо до обговорення. Якщо хтось бачить інші джерела або неточності, або якісь можливості щодо оптимізації тарифу, ми з готовністю співпрацюватимемо абсолютно з усіма сторонами. На сьогодні це 316,08 гривень за МВт/год", — заявив глава НКРЕКП Валерій Тарасюк.

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Підставою для тарифного зростання було названо включення в структуру "Укренерго" додатково 1,495 млрд гривень видатків на виплату відсотків за 10,25 млрд гривень кредитів держбанків, залучених оператором системи передач для розрахунків із держпідприємством "Гарантований покупець".

"Гарантований покупець" — це реформоване державне підприємство "Енергоринок". Його завдання — гарантовано купувати електроенергію в "зеленій" генерації і продавати її на ринку "на добу вперед", що аз своєю суттю, влаштовано, як біржа. Так на початку лютого "ГарПок" виплатив приблизно 1,8 млрд гривень з коштів, перерахованих йому від "Укренерго" як погашення боргу, рівними частинами виробникам "зеленої" електроенергії та НАЕК "Енергоатом" за електроенергію поставлену в 2020 році.

Одночасно з підвищенням тарифу, на засіданні в середу, Нацкомісія з пропозицією "Укренерго" відмовилася поки враховувати в ціноутворення 11,350 млрд гривень дефіциту коштів у 2021 році на фінансову підтримку "ГарПоку" для розрахунків із "зеленою" генерацією, зазначивши, що у них є час для такого врахування до кінця поточного року.

"Поки ми не враховуємо мінімум 20% суми в тариф Укренерго, але відсотки я не бачу можливості не врахувати", — констатував Тарасюк. Таким чином, тариф на доставку електроенергії може бути підвищений до кінця року.

Варто зазначити, що з цим рішенням НКРЕКП передувало інше (від 9 грудня 2020 року) — про зниження з 1 січня цього року тарифу на передачу електроенергії оператора Обʼєднаної енергосистеми України держкомпанії "Укренерго" на 6%. Зокрема тариф тоді був знижений з 312,76 гривень до 293,93 гривень за МВт-год.

При цьому, з цього ж дня (з 1-го січня 2021 роки) уряд скасував пільгову ціну на електроенергію для населення — 90 копійок за перші 100 кВт/год — і встановив її на рівні 1,68 гривні за кВт/годину. Крім того, Кабмін скасував пільгу 90 копійок за перші три тисячі кВт/год за умов використання електрики для опалювання.

Зазначимо, днями Фокус зʼясував, чому українська енергетика взимку 2021 року зіткнулася з кризою, і в якому випадку можливі планові відключення житлових кварталів і підприємств країни.