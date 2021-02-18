Закон Шмыгаля о "перезагрузке" лишит НАБУ институциональной независимости, – Бюро

Законопроект определяет новую конкурсную процедуру по назначению директора НАБУ, а также меняет статус Бюро. Руководство органа с такой его реформой категорически не согласно.

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что проанализировали законопроект №5070 авторства Кабинета министров под названием "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины". Указанный документ был внесен в Раду главой правительства Денисом Шмыгалем в понедельник 15-го февраля.

По мнению руководства НАБУ, проект закона "открывает возможности для полной перезагрузки институции и лишения ее институциональной независимости". В частности, эксперты Бюро выделили в документе "ряд ключевых угроз", которые могут стать предпосылками "потери реальной возможности НАБУ противодействовать и разоблачать топ-коррупцию в Украине".

Так, анализ законопроекта позволил сотрудникам антикоррупционного бюро заявить, что после его введения Кабинет Министров получит "контрольный пакет" голосов в составе конкурсной комиссии по отбору директора НАБУ: кроме трех представителей от себя, Кабмин будет назначать еще трех людей из "списка, представленного донорами".

"Окончательное решение по составу комиссии внешнего контроля по проведению ежегодной независимой оценки (аудита) также полностью отдается Кабинета Министров", – добавили в НАБУ.

Также в Бюро сообщили, что "учитывая реалии последнего времени", существует вероятность, что реорганизацию НАБУ могут использовать как повод для изменения кадрового состава ведомства. Речь о том, что законопроект Шмыгаля, в случае его принятия, изменит статус Бюро – с правоохранительного органа – на центральный орган исполнительной власти со специальным статусом.

Такое изменение статуса, отмечается в публикации, "влечет за собой вопрос решения трудовых отношений с сотрудниками НАБУ, которые были отобраны на свои должности по результатам открытого конкурса".

Отметим, что в соответствии с действующим законодательством, не существует процедуры отзыва с должности главы Национальном антикоррупционном бюро. Новый же законопроект вносит правовые основания для увольнения директора Бюро. Напомним, в настоящее время ведомство возглавляет Артем Сытник.

Как сообщила во вторник, 16 февраля общественная организация "Центр противодействия коррупции" после собственного анализа законопроекта №5070, причиной его подачи на рассмотрение нардепов стало желание назначить лояльного к правительству директора НАБУ. По информации ЦПК, решение об увольнении Сытника принимал лично президент Владимир Зеленский.