Закон Шмигаля про "перезавантаження" позбавить НАБУ інституційної незалежності, — Бюро

Законопроект визначає нову конкурсну процедуру за призначенням директора НАБУ, а також змінює статус Бюро. Керівництво органу з такою його реформою категорично не погоджується.

У Національному антикорупційному бюро заявили, що проаналізували законопроект №5070 авторства Кабінету міністрів під назвою "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України відповідно до вимог Конституції України". Зазначений документ був внесений в Раду главою уряду Денисом Шмигалем у понеділок 15-го лютого.

На думку керівництва НАБУ, проект закону "відкриває можливості для повного перезавантаження інституції та позбавлення її інституційної незалежності". Зокрема, експерти Бюро виділили в документі "низку ключових загроз", які можуть стати передумовами "втрати реальної можливості НАБУ протидіяти і викривати топ-корупцію в Україні".

Так, аналіз законопроекту дозволив співробітникам антикорупційного бюро заявити, що після його введення Кабінет Міністрів отримає "контрольний пакет" голосів у складі конкурсної комісії з відбору директора НАБУ: крім трьох представників від себе, Кабмін призначатиме ще трьох людей зі "списку, представленого донорами" .

"Остаточне рішення щодо складу комісії зовнішнього контролю щодо проведення щорічної незалежної оцінки (аудиту) також повністю віддається Кабінету Міністрів", — додали в НАБУ.

Також у Бюро повідомили, що "з огляду на реалії останнього часу", існує ймовірність, що реорганізацію НАБУ можуть використовувати як привід для зміни кадрового складу відомства. Йдеться про те, що законопроект Шмигаля, у разі його ухвалення, змінить статус Бюро — з правоохоронного органу — на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Така зміна статусу, зазначається в публікації, "тягне за собою питання вирішення трудових відносин із працівниками НАБУ, які були відібрані на свої посади за результатами відкритого конкурсу".

Зазначимо, що відповідно до чинного законодавства, не існує процедури відкликання з посади голови Національного антикорупційного бюро. Новий же законопроект вносить правові підстави для звільнення директора Бюро. Нагадаємо, наразі відомство очолює Артем Ситник.

Як повідомила у вівторок, 16 лютого громадська організація "Центр протидії корупції" після власного аналізу законопроекту №5070, причиною його подачі на розгляд нардепів стало бажання призначити лояльного до уряду директора НАБУ. За інформацією ЦПК, рішення про звільнення Ситника ухвалював особисто президент Володимир Зеленський.