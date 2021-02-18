Украинец второй год не может зарегистрировать бренд "POHUY"
Необычное название бренда не нравится УкрПатенту.
Украинский дизайнер одежды Рос Сатана уже второй год не может зарегистрировать торговую марку "POHUY". Об этом он в четверг, 18 февраля, написал у себя на странице в Facebook.
"Вот уже второй год борьбы и апелляций за право зарегистрировать ТМ "POHUY". Судья согласен, что транслитерация слова ПО*** будет POKHUI (как Kharkiv, а не Harkiv). Т. е. POHUY — это ПОГУЙ. Судья понимает, что POHUY — это POWER OF HUMANITY UNITES YOUNG и т. д. При этом УкрПатент (Украинский институт промышленной собственности, – Фокус) не пришел ни на одно заседание. Месяц я ждал решения. В итоге "Залишити без задоволення", але хто ж знав, что "не просто" моє найулюбленіше задоволення…", – пишет дизайнер в соцсети.
По словам Роса, он готов сменить фамилию на Погуй, чтобы на ее основании зарегистрировать торговую марку. Однако перед этим он намерен обжаловать отказ УкрПатента на регистрацию.
"Кстати, в этом контексте слово по*** не означает "байдуже" как обьясняют мне в решении суда. По*** тут означает — *** Я СДАМСЯ!!!", – отметил мужчина.
На сайте компании, которая продает одежду, говорится, что POHUY – это "философия для людей, которые не зависят от чужого мнения". На ее сайте можно купить худи, футболки, носки, маски, аксессуары, головные уборы и так далее.
Примечательно, что именно в худи с надписью "POHUY" артист студии "Квартал 95" Евгений Кошевой присутствовал на инаугурации Владимира Зеленского. Позже сам он объяснял журналистам LB.ua, что эту одежду ему подарили на день рождения.
Ранее Фокус писал о том, что весной 2021 года в моде будут куртки-сафари, кожаные рубашки, микроюбки, шелк и атлас.
Помимо этого, в сферу внимания модных экспертов попали топы, джемперы и платья с открытой спиной или глубоким вырезом на спине, свободные костюмы и туники, юбки с объемным декором, а также туфли-сабо и свободные джинсы.