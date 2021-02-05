Тренды весны-2021. Мода сезона — куртки-сафари, кожаные рубашки, микроюбки, шелк и атлас

Ключевой тренд — возвращение классики и минимализма, а также ставка на спортивный стиль в сочетании с одеждой, напоминающей униформу. Кроме того, в тренде оказались выраженный урбанистический стиль и модные коды стиля сафари.

Минувший год выдался на редкость непредсказуемым, в результате чего круто изменились предпочтения покупателей. Из-за карантинных ограничений многие делают ставку на комфортную и функциональную одежду, преимущественно в спортивном или околоспортивном стиле.

При этом аналитики не спешат прогнозировать, в какую сторону будет развиваться мода, но в любом случае без весенних обновок не обойтись. Ведь отлично сидящая на вас одежда, как ничто другое, способна придать уверенности, подарить позитивное настроение и создать атмосферу прекрасного.

Оскар де ла Рента , американский модельер

Не углубляйтесь в тренды. Не позволяйте моде завладеть вами, решайте сами, кто вы, что вы хотите выразить своей одеждой и образом жизни

Ведущие модные эксперты планеты уже представили свои коллекции. Так, на смену миниатюрным коктейльным сумочкам, остававшимся в тренде совсем недолго, в моду входят огромные сумки-баулы, в которых можно носить с собой без преувеличения всё! Вместо гипюра и тонких тканей нас ожидает царство надежного текстиля нейтральных оттенков в сочетании с яркими принтами, способными разнообразить и сделать ярче не всегда праздничную повседневность.

Многие "летописцы" от моды считают показы весна-лето — 2021 по-настоящему историческими, ведь в ходе модных марафонов дизайнеры впервые представили коллекции в формате онлайн. Ключевой тренд — возвращение классики и минимализма, а также ставка на спортивный стиль в сочетании с одеждой, напоминающей униформу. Кроме того, в тренде оказались выраженный урбанистический стиль и модные коды стиля сафари.

Куртки в стиле сафари — модный тренд №1

[ + – ] Куртка сафари весной будет очень уместна Фото: CASABLANCA

По всей вероятности, модные эксперты решили прибегнуть к классическим летним атрибутам: в этом сезоне мы встречаем вариации на тему сафари-курток с объемными накладными карманами и поясом сафари-оттенков. В топе цветов — нейтральные оттенки хаки. Куртки шьют из грубой ткани, которая эффектно держит форму. Вещь в высшей степени полезная и функциональная, ведь изначально их создавали для активных и экстремальных путешественников. Такая куртка идеально сочетается с шортами до колен, милитари-обувью или гранж-ботинками.

С курткой в стиле сафари эффектно проиграются "армейский" берет и брюки-клеш, как в эпоху 1970-х. Также образ дополнят сафари-брюки с накладными карманами альтернативного оттенка. В целом сафари-стиль — один из наиболее трендовых в 2021 году, ведь он отлично соответствует парадигме удобства и функциональности, превалирующим в нынешнем мире моды.

Рубашки из кожи или экокожи — весенний тренд №2

[ + – ] Необычный материал для рубашки: кожа и экокожа Фото: RHUDE

Мы привыкли к тому, что кожа и экокожа — материалы для холодного времени года. Но в наступившем 2021 году модные эксперты убеждают нас в обратном, предлагая заменить традиционные рубашки из тонкой летней ткани альтернативой из кожи. Впрочем, в некоторых коллекциях можно обнаружить кожаную мужскую ­рубашку с длинным рукавом, не имеющую отношения к ­теплому сезону.

Такую рубашку можно носить как куртку поверх футболки или тонкого джемпера, а также автономно с брюками — классикой или кэжуал-решениями.

Жилеты с карманами — развитие "рыбацкого стиля" и модный тренд №3

[ + – ] Жилет с карманами более чем актуален Фото: REESE COOPER

В уходящем сезоне мы наблюдали победоносное шествие рыбацких сапог, которые, по мнению дизайнеров, сочетались со всем, вплоть до романтических образов в женских коллекциях и классикой — в мужских.

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Весной 2021 года рыбацкий стиль перекочевал "наверх". Теперь модные эксперты рекомендуют мужчинам пополнить гардеробы удобными функциональными жилетами с объемными накладными карманами — именно в таких рыбачат. Правда, сочетать такую вещь нужно с ярко выраженными милитари-решениями или в качестве дополнения к клетчатой рубашке в "американском" стиле.

50 оттенков серого. Элегантный монохром — весенний модный тренд №4

[ + – ] Преимущества серого - элегантность и функциональность Фото: PRADA

В летние сезоны последних двух лет мы наблюдали доминирование ярких оттенков в мужских коллекциях, тогда как весной и летом 2021-го стилисты предлагают делать акцент на сером монохроме — от светлого до темного грифельного оттенка.

Дизайнеры советуют комбинировать жакеты и брюки серых оттенков с футболкой или рубашкой того же цвета. Правда, рубашку стоит выбрать наиболее темного оттенка из всего монохромного образа. Преимущества серого — элегантность и функциональность. Кроме того, серый комплект можно надевать как в дневное, так и в вечернее время.

№5. Микроюбки — потому что приближается весна!

[ + – ] Микроюбки - продолжение летнего тренда Фото: Getty Images

Этот тренд достался нам в наследство от лета 2020 года. На смену мини-юбкам приходят микроюбки, которые выглядят едва различимо на фигуре и полностью открывают ноги. По стилистике такие юбки делают отсылки к силуэтам из 1990-х годов, но теперь они будут только ярких цветов с красочными принтами.

Альтернативой экстракороткой юбке могут стать короткие шорты. В них намного удобнее, и носить их можно не только в тёплое время года. Создатели коллекций-2021 рекомендуют сочетать юбки с классическими жакетами и сумками на длинном ремешке.

№6. Спортивные брюки — уютный оверсайз с подтекстом

[ + – ] Свободные спортивки - "наследие" карантина Фото: Getty Images

Спортивные полудомашние брюки — дань карантинному гардеробу, к которому мы успели привыкнуть еще прошлой весной. Свободные спортивные брюки — признак расслабленного образа. Разумеется, такие брюки были ходовыми и до карантинного периода, особенно для тех, кто регулярно занимается спортом, не далек от здорового образа жизни или привык работать из дома. Но теперь спортивные штаны приобретают сакральную смысловую нагрузку. Модные эксперты рекомендуют появляться в них на публике. Мы должны быть готовы носить спортивные брюки с сексуальными бельевыми топами, жакетами или свободными рубахами. Словом, уверенно констатируем: мы достигли новой ступени оверсайза.

Одежда из шелка и атласа: нежнейший тренд весны 2021

[ + – ] Из шелка модно все: и жакеты, и плащи Фото: TOM FORD

У этих тонких тканей масса преимуществ: не вызывают аллергии, экологичны, согревают в прохладную погоду, долговечны и очень приятны на ощупь. Притом такие ткани делают отсылки к гламурному стилю и вообще придают шик любому образу. Эксперты считают, что в наступившем сезоне из гладких, блестящих тканей допустимо шить всё — от брюк в стиле спорт-шик до жакетов и летних плащей.

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В моду также возвращаются шелковые и атласные юбки, делающие отсылки к предметам нижнего белья. Впрочем, бельевой тренд ещё проявит себя — в 2021-м он лишь набирает популярности.

Сумки-баулы: трендовый аксессуар

[ + – ] Модный тренд обязывает: все свое ношу с собой! Фото: Givenchy

Маленькие сумочки для коктейльных вечеринок остались в эпохе докарантинного времени, ведь дизайнеры обожают играть с контрастами. Не успели модницы распробовать малышек Jaquemus, в которых помещались только ключ и губная помада, как они уходят в прошлое. Им на смену возвращаются огромные сумки-баулы, в которых, кажется, можно сложить одежду на три дня. Так что любители "все свое носить с собой" будут в восторге — весной 2021 года настанет их время. Такие сумки уместно сочетать с любым повседневным, а также спортивным и милитари образом. Впрочем, такой громоздкий аксессуар сможет эффектно "прозвучать" даже с классическим костюмом или юбкой и кедами.