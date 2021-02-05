Тренди весни-2021. Мода сезону — куртки-сафарі, шкіряні сорочки, мікроспідниці, шовк і атлас

Ключовий тренд — повернення класики і мінімалізму, а також ставка на спортивний стиль у поєднанні з одягом, що нагадує уніформу. Крім того, у тренді опинилися виражений урбаністичний стиль і модні коди стилю сафарі.

Минулий рік видався на рідкість непередбачуваним, у результаті чого круто змінилися переваги покупців. Через карантинні обмеження багато хто робить ставку на комфортний і функціональний одяг, переважно в спортивному або напівспортивному стилі.

При цьому аналітики не поспішають прогнозувати, у який бік буде розвиватися мода, але в будь-якому випадку без весняних обновок не обійтися. Адже одяг, що відмінно сидить на вас, як ніщо інше, здатен надати впевненості, подарувати позитивний настрій і створити атмосферу прекрасного.

Оскар де ла Рента , американський модельєр

Не заглиблюйтеся в тренди. Не дозволяйте моді заволодіти вами, вирішуйте самі, хто ви, що ви хочете висловити своїм одягом і способом життя

Провідні модні експерти планети вже представили свої колекції. Так, на зміну мініатюрним коктейльним сумочкам, що залишалися в тренді зовсім недовго, у моду входять величезні сумки-баули, у яких можна носити із собою без перебільшення все! Замість гіпюру і тонких тканин на нас чекає царство надійного текстилю нейтральних відтінків у поєднанні з яскравими принтами, здатними урізноманітнити і зробити яскравішою не завжди святкову повсякденність.

Багато "літописців" моди вважають покази весна-літо — 2021 по-справжньому історичними, адже в ході модних марафонів дизайнери вперше представили колекції у форматі онлайн. Ключовий тренд — повернення класики і мінімалізму, а також ставка на спортивний стиль у поєднанні з одягом, що нагадує уніформу. Крім того, у тренді опинилися виражений урбаністичний стиль і модні коди стилю сафарі.

Куртки в стилі сафарі — модний тренд №1

[ + – ] Куртка сафарі навесні буде дуже доречною Фото: CASABLANCA

Цілком ймовірно, модні експерти вирішили вдатися до класичних річних атрибутів: у цьому сезоні ми зустрічаємо варіації на тему сафарі-курток з обʼємними накладними кишенями і поясом сафарі-відтінків. У топі кольорів — нейтральні відтінки хакі. Куртки шиють з грубої тканини, яка ефективно тримає форму. Річ найвищою мірою корисна і функціональна, адже спочатку їх створювали для активних і екстремальних мандрівників. Така куртка ідеально поєднується з шортами до колін, мілітарі-взуттям або гранж-черевиками.

З курткою в стилі сафарі ефектно дивитимуться "армійський" берет і штани-кльош, як у епоху 1970-х. Також образ доповнять сафарі-штани з накладними кишенями альтернативного відтінку. У цілому сафарі-стиль — один з найбільш трендових у 2021 році, адже він відмінно відповідає парадигмі зручності і функціональності, що переважає в нинішньому світі моди.

Сорочки з шкіри або екошкіри — весняний тренд №2

[ + – ] Незвичайний матеріал для сорочки: шкіра і екошкіра Фото: RHUDE

Ми звикли до того, що шкіра і екошкіра — матеріали для холодної пори року. Але в новому 2021 році модні експерти переконують нас у зворотному, пропонуючи замінити традиційні сорочки з тонкої тканини альтернативою зі шкіри. Втім, у деяких колекціях можна знайти шкіряну чоловічу сорочку з довгим рукавом, яка не має відношення до теплого сезону.

Таку сорочку можна носити як куртку поверх футболки або тонкого джемпера, а також автономно зі штанами — класикою або кежуал-рішеннями.

Жилети з кишенями — розвиток "рибальського стилю" і модний тренд №3

[ + – ] Жилет з кишенями більш, ніж актуально Фото: REESE COOPER

У сезоні, що минає, ми спостерігали переможну ходу рибальських чобіт, які, на думку дизайнерів, поєднувалися з усім, аж до романтичних образів у жіночих колекціях і класикою — у чоловічих.

Навесні 2021 року рибальський стиль перекочував "наверх". Тепер модні експерти рекомендують чоловікам поповнити гардероби зручними функціональними жилетами з обʼємними накладними кишенями — саме в таких рибалять. Правда, поєднувати таку річ потрібно з яскраво вираженими мілітарі-рішеннями або в ролі доповнення до картатої сорочки в "американському" стилі.

50 відтінків сірого. Елегантний монохром — весняний модний тренд №4

[ + – ] Перевага сірого — елегантність і функціональність Фото: PRADA

У літні сезони останніх двох років ми спостерігали домінування яскравих відтінків у чоловічих колекціях, тоді як навесні і влітку 2021-го стилісти пропонують робити акцент на сірому монохромі — від світлого до темного грифельного відтінку.

Дизайнери радять комбінувати жакети і штани сірих відтінків з футболкою або сорочкою того ж кольору. Правда, сорочку варто вибрати найбільш темного відтінку з усього монохромного образу. Перевага сірого — елегантність і функціональність. Крім того, сірий комплект можна надягати як у денний, так і у вечірній час.

№5. Мікроспідниці — тому що наближається весна!

[ + – ] Мікроспідниці — продовження річного тренду Фото: Getty Images

Цей тренд дістався нам у спадок від літа 2020 року. На зміну міні-спідницям приходять мікроспідниці, які виглядають ледь помітно на фігурі і повністю відкривають ноги. За стилістикою такі спідниці роблять відсилання до силуетів з 1990-х років, але тепер вони будуть тільки яскравих кольорів з яскравими принтами.

Альтернативою екстракороткій спідниці можуть стати короткі шорти. У них набагато зручніше, і носити їх можна не тільки в теплу пору року. Творці колекцій-2021 рекомендують поєднувати спідниці з класичними жакетами і сумками на довгому ремінці.

№6. Спортивні штани — затишний оверсайз із підтекстом

[ + – ] Вільні спортивки — "спадщина" карантину Фото: Getty Images

Спортивні напівдомашні штани — данина карантинному гардеробу, до якого ми встигли звикнути ще минулої весни. Вільні спортивні штани — ознака розслабленого способу. Зрозуміло, такі штани були ходовими і до карантинного періоду, особливо для тих, хто регулярно займається спортом, не далекий від здорового способу життя або звик працювати з дому. Але тепер спортивні штани набувають сакрального смислового навантаження. Модні експерти рекомендують зʼявлятися в них на публіці. Ми повинні бути готові носити спортивні штани із сексуальними білизняними топами, жакетами або вільними сорочками. Словом, впевнено констатуємо: ми досягли нового ступеню оверсайзу.

Одяг з шовку та атласу: ніжний тренд весни 2021

[ + – ] З шовку модно все: і жакети, і плащі Фото: TOM FORD

У цих тонких тканин маса переваг: не викликають алергії, екологічні, зігрівають у прохолодну погоду, довговічні і дуже приємні на дотик. При тому такі тканини роблять відсилання до гламурного стилю і взагалі надають шик будь-якому образу. Експерти вважають, що в новому сезоні з гладких, блискучих тканин допустимо шити все — від штанів у стилі спорт-шик до жакетів та літніх плащів.

Важливо

Смужка, клітка і квіти: сім найтрендовіших принтів весни 2021

У моду також повертаються шовкові та атласні спідниці, що роблять відсилання до предметів нижньої білизни. Втім, білизняний тренд ще проявить себе — у 2021-му він лише набирає популярності.

Сумки-баули: трендовий аксесуар

[ + – ] Модний тренд зобов'язує: усе своє ношу із собою! Фото: Givenchy

Маленькі сумочки для коктейльних вечірок залишилися в епосі докарантинного часу, адже дизайнери обожнюють грати з контрастами. Не встигли модниці розкуштувати маленькі Jaquemus, у яких містилися тільки ключ і губна помада, як вони йдуть у минуле. Їм на зміну повертаються величезні сумки-баули, у яких, здається, можна скласти одяг на три дні. Тому любителі "все своє носити із собою" будуть у захваті — навесні 2021 року настане їхній час. Такі сумки доречно поєднувати з будь-яким повсякденним, а також спортивним і мілітарі стилем. Втім, такий громіздкий аксесуар зможе ефектно "прозвучати" навіть з класичним костюмом або спідницею і кедами.