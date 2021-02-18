В Киевской области обнаружен вирус птичьего гриппа, введен карантин

В зону наблюдения карантина включена территория диаметром 20 км.

В патологическом материале птиц, которые содержались в частном домохозяйстве в пгт Клавдиево-Тарасово, Бучанского (Бородянского) района Киевской области, обнаружена РНК вируса птичьего гриппа (тип А субтип Н5N8). Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области.

Решением соответствующих госкомиссий введен карантин по гриппу птицы, применены зонирования и установлены ограничения.

Эпизоотического очагом определено домохозяйство, где содержались погибшие птицы. В буферную зону (защитную) попала территория в радиусе 3 км от очага. Это поселок Клавдиево-Тарасово.

В зону наблюдения (надзора) включена территория в радиусом 10 км. В нее включены населенные пункты Пороскотень, Новая Гребля, Вабля, Пилиповичи, Бородянка, Немешаево, Бабинцы, Буда, Микулича, Здвижевка, Диброва, Козинцы, Дружеская (все – Бучанского (Бородянского) района), Красная Горка, Плахтянка (Бучанского (Макаровского) района), Мироцкое и часть Ворзеля (Бучанского района).

Кроме того, в зону наблюдения попало хозяйство по содержанию и убою птицы "Ранко", расположенное в селе Бабинцы.

Жителей населенных пунктов, вошедших в зоны защиты и надзора, просят с пониманием отнестись к действиям работников Госпродпотребслужбы и способствовать ликвидации вспышки и недопущению распространения заболевания на другие территории.

В Госпродпотребслужбе напомнили, что грипп птицы – это легко распространяющаяся болезнь, для которой характерно острое течение с поражением органов дыхания и пищеварения. Им болеют птицы любого возраста, а смертность достигает 80–100%.

Пока методов лечения птичьего гриппа нет.

Птичьим гриппом могут болеть и люди. Одновременная циркуляция человеческих типов вируса гриппа (H1N1, H3N2, H2N2) и птичьего гриппа (H5N1, H7N3) может привести к образованию пандемического варианта вируса птичьего гриппа H5N1, опасного для человека.

Напомним, в январе 2020 года вспышка птичьего гриппа была зафиксирована на предприятии "Хутор" в Винницкой области. Тогда от импорта птицы из Украины отказались несколько стран.

В апреле 2011 года в новом докладе ФАО отмечалось, что на своем пике в 2006 году вирус птичьего гриппа охватил 60 стран. "Сегодня большинству стран удалось победить его. Однако H5N1 еще остается активным в Бангладеш, Китае, Египте, Индии, Индонезии и Вьетнаме", — говорилось в документе ООН.